Что категорически нельзя делать после захода солнца: привлечете неприятности

В старину верили, что некоторые действия после захода солнца пророчат беды и неприятности. До сих пор наши родители говорят, что вечером не стоит выносить мусор из дома или одалживать деньги.

Что категорически нельзя делать после захода солнца и ночью, чтобы не привлечь беды и неприятности – читайте в материале ниже.

Считать деньги

Не стоит вечером доставать деньги из кошелька или копилки, чтобы пересчитать. Делайте это в светлое время суток, так как вам грозит постоянно испытывать нехватку в финансах.

Купаться по ночам

Не стоит купаться после захода солнца в речках, озерах и других водоемах. Ночные купания – плохая примета. В старину верили, что в водоемах после захода солнца активируется всякая нечисть – водяные и русалки.

Посещать баню

Вы удивитесь, но посещать баню и сауну после захода солнца тоже не рекомендуется. Ночные посещения бани притягивают неприятности.

Мытье посуды

Оказывается, мыть посуду нужно до захода солнца или рано утром, как только оно взойдет. После наступления темноты мыть посуду нельзя, это привлечет в дом ссоры, бедность и болезни.

Открывать входные двери

Открывать двери в дом после наступления темноты, особенно после 12 ночи – категорически нельзя. Не стоит этого делать, если кто-то постучит, так как в ночное время хороший человек не будет будить хозяев. Открыв двери можно впустить в дом несчастья и неприятности.

Выбрасывать мусор

Выносить мусорное ведро или пакеты с мусором после наступления темноты – очень плохая примета. Считается, что это принесет неприятности в дом, безденежье и вместе с мусором можно вынести из дома все хорошее, в том числе и здоровье хозяев.

Смотреть в зеркало

Не стоит по ночам заглядывать в зеркало, это провоцирует нечистую силу. Зеркало с древних времен считается порталом в другой мир, где можно столкнуться со злом и впустить его в свой дом.

Ругаться

Нельзя после захода солнца ссориться, спорить и конфликтовать. Это чревато ночными кошмарами и неприятностями. Если уж пришлось выяснять отношения поздно вечером – нужно обязательно помириться сразу и попросить прощения до отхода ко сну.

Стричься

Не стоит стричь локоны после наступления темноты, так как в них находится жизненная сила и энергия. Постарайтесь завершить процедуру до захода солнца, чтобы не лишиться здоровья.

Оставлять ножи

Не стоит на ночь оставлять на видном месте ножи и другие острые предметы. Считается, что домовик может о них пораниться, разозлиться и мстить хозяевам.

Менять лампочки

Обычно порчу лампочки мы обнаруживаем в темное время суток и, если не срочно - потерпите с ремонтом до утра. Менять лампу ночью – к беде в доме.

Давать обещания

Постарайтесь не давать никаких важных обещаний после захода солнца. Считается, что выполнить такие обещания будет очень сложно.