Як правильно мити руки, щоб не заразитися небезпечними хворобами: поради від Супрун

Уляна Супрун (фото: kmu.gov.ua)

Уляна Супрун розповіла, як правильно мити руки, щоб захистити себе від важких хвороб

Уляна Супрун дала корисні поради щодо того, як правильно мити руки, щоб не захворіти не тільки коронавірусом, але й іншими небезпечними хворобами, включаючи грип, гепатит А, кишкові інфекції та респіраторні захворювання.

Ексглава МОЗ заявила, що чисті руки - це наш бар'єр, який запобігає потраплянню різних збудників хвороб в організм. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Миття рук працює за кількох умов

Мити руки потрібно часто - віруси можуть знову і знову потрапляти на руки з різних поверхонь. Мити руки потрібно ретельно - наша шкіра містить багато нерівностей, і мило треба нанести на всю поверхню рук. Мити руки потрібно довго - не менше 30 секунд. Саме стільки часу потрібно приблизно милу і воді, щоб зруйнувати оболонки бактерій і вірусів, і їх знищити.

Руки треба мити обов'язково

Після повернення з вулиці додому;

Після користування громадським транспортом;

До, під час, і після приготування їжі;

Перед вживанням їжі;

До і після догляду за хворим (особливо, якщо був контакт з рідинами);

Після кашляння, чхання, видування носа;

Після відвідування туалету;

Після контакту з тваринами і їжею для тварин;

Після торкання сміття;

Після зміни памперсів і прибирання туалету дитини;

До і після обробки порізу чи рани.

Експерт також зазначила, що безліч опитувань і невеликих досліджень свідчать про те, що переважна більшість людей не миють ретельно руки, миють їх неправильно або недостатньо довго. Але при цьому вважають, що роблять все правильно, тому й обурюються нагадуваннями про належну гігієну рук.

Нагадаємо, що Уляна Супрун розповіла, як ефективно лікувати туберкульоз в домашніх умовах.