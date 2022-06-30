Як правильно зберігати продукти в холодильнику: важливі нюанси

1. Температура. Температура в холодильнику повинна бути нижче 5°C, а в морозильній камері від -18°C. Важливо, щоб швидкопсувні продукти і готова їжа зберігалися в найбільш холодних зонах.

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2. Миття. У ящиках для овочів може міститися до 7850 одиниць бактерій на квадратний сантиметр (безпечна кількість становить від 0 до 10). Щоб вимити холодильник, потрібно дістати всі продукти, помістивши швидкопсувні в холодний контейнер з пакетами льоду. Потім зняти всі полки і ящики і вимити їх гарячою водою з миючим засобом. Повернути їх в холодильник можна тільки після їх повного висихання. (Я мию і сушу ящики і пластмасові полиці в посудомийній машині).

3. Зберігання. Зберігайте готові страви і продукти в міцних, герметичних, закритих кришкою контейнерах. Це дозволяє мінімізувати контакт з повітрям, забезпечує відсутність сторонніх запахів і просто зручно. Крім того, зберігання продуктів без кришки може призвести до перехресного зараження.

4. Морозильна камера

5. Термін придатності продуктів

6. Як запобігти псуванню продуктів в разі відключення електроенергії?

Як безпечно користуватися холодильником (фото: instagram.com/dietologymotova)