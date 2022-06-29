Как правильно хранить крупы, чтобы в них не заводились вредные насекомые

Металл

В частности, самым действенным способом, который позволит не допустить, чтобы в крупах завелись моль и жучки - профилактика их появления.

Также насекомые не выносят вкуса и запаха металла.

Для борьбы с ними можно использовать любые металлические предметы от крышек из металла, заканчивая столовыми приборами.

Чтобы не класть в емкости с крупами объемные предметы, можно использовать обычную фольгу.

Фольгу, которую используют для запекания блюд в духовке, можно нарезать на небольшие кусочки и разложить их в банки с крупами. Это поможет предотвратить появление вредителей.

Чеснок и лавровый лист

Крупу нужно поместить в контейнер. После этого необходимо положить туда чеснок и лавровый лист. Насекомые очень не любят такие ароматы.

Соль

В бобовых или горохе насекомых также нужно уничтожать. Бороться с ними поможет раствор соли. Растворив 2 ложки соли в одном литре воды, нужно залить бобовые. Жучки быстро окажутся на поверхности. Затем горох или фасоль надо промыть, просушить и пересыпать в банки.

Добавим, что для того, чтобы в крупах не заводились насекомые, следует придерживаться таких рекомендаций: