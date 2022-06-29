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Як правильно зберігати крупи, щоб у них не заводилися шкідливі комахи

Як потрібно зберігати крупи (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Шкідники люблять ласувати рисом, гречкою, манкою та борошном. Позбутися непроханих гостей дуже важко, а якщо вони вже завелися, то крупи доведеться ліквідувати разом із шкідниками.

Як правильно зберігати крупи, щоб у них не завелися комахи - читайте нижче.

Метал

Зокрема, найдієвішим способом, який дозволить не допустити, щоб у крупах завелись моль та жучки - профілактика їх появи.

Також комахи не виносять смаку та запаху металу.

Для боротьби з ними можна використовувати будь-які металеві предмети - від кришок з металу, закінчуючи столовими приладами.

Щоб не класти у місткості з крупами об’ємні предмети, можна використовувати звичайну фольгу.

Фольгу, яку використовують для запікання страв в духовці, можна нарізати на невеликі шматочки і розкласти їх у банки з крупами. Це допоможе запобігти появі шкідників.

Часник і лавровий лист

Крупу потрібно помістити в контейнер. Після цього необхідно покласти туди часник і лавровий лист. Комахи дуже не люблять такі аромати.

Сіль

У бобових або горосі комах також потрібно знищувати. Боротися з ними допоможе розчин солі. Розчинивши 2 ложки солі в одному літрі води, потрібно залити бобові. Жучки швидко опиняться на поверхні. Потім горох або квасолю треба промити, просушити і пересипати в банки.

Додамо, що для того, щоб у крупах не заводились комахи, варто дотримуватись таких рекомендацій:

  • Зберігати сипучі речовини потрібно в скляних банках або контейнерах з пластику. Тара повинна щільно закриватися кришками;
  • Придбані продукти необхідно ретельно оглядати;
  • Чим менше продуктів зберігається на полицях, тим менше ризик "зараження" їх жучками;
  • Зберігати крупи слід не більше двох-чотирьох місяців;
  • Кухонні шафи і ємкості для зберігання необхідно раз у 2-3 місяці обробляти розчином оцту або соди.

Раніше ми повідомляли, запаси яких продуктів повинні бути завжди в будинку.

Також дієтолог розповідала, чим можна замінити гречку.

Окрім того, читайте, які види хліба найкорисніші та не зашкодять здоров'ю.

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