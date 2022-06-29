Як правильно зберігати крупи, щоб у них не заводилися шкідливі комахи

Шкідники люблять ласувати рисом, гречкою, манкою та борошном. Позбутися непроханих гостей дуже важко, а якщо вони вже завелися, то крупи доведеться ліквідувати разом із шкідниками.
Як правильно зберігати крупи, щоб у них не завелися комахи - читайте нижче.
Метал
Зокрема, найдієвішим способом, який дозволить не допустити, щоб у крупах завелись моль та жучки - профілактика їх появи.
Також комахи не виносять смаку та запаху металу.
Для боротьби з ними можна використовувати будь-які металеві предмети - від кришок з металу, закінчуючи столовими приладами.
Щоб не класти у місткості з крупами об’ємні предмети, можна використовувати звичайну фольгу.
Фольгу, яку використовують для запікання страв в духовці, можна нарізати на невеликі шматочки і розкласти їх у банки з крупами. Це допоможе запобігти появі шкідників.
Часник і лавровий лист
Крупу потрібно помістити в контейнер. Після цього необхідно покласти туди часник і лавровий лист. Комахи дуже не люблять такі аромати.
Сіль
У бобових або горосі комах також потрібно знищувати. Боротися з ними допоможе розчин солі. Розчинивши 2 ложки солі в одному літрі води, потрібно залити бобові. Жучки швидко опиняться на поверхні. Потім горох або квасолю треба промити, просушити і пересипати в банки.
Додамо, що для того, щоб у крупах не заводились комахи, варто дотримуватись таких рекомендацій:
Раніше ми повідомляли, запаси яких продуктів повинні бути завжди в будинку.
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