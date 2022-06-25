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Эксперт рассказала, какие виды хлеба самые полезные: не навредят здоровью и фигуре

Новина українською →
Суббота 25 июня 2022 13:56
Эксперт рассказала, какие виды хлеба самые полезные: не навредят здоровью и фигуре Какой хлеб полезен (freepik)
Автор: Марина Настевич

Во время войны у нас очень изменилось отношение к хлебу. К сожалению, мы находились, а некоторые до сих пор находятся, в ситуациях, когда жизнь спасает только хлеб. Конечно, мы, украинцы, привыкли к хлебу, а для некоторых ни один прием пищи не может пройти без него.

Тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская рассказала в Instagram, какие виды хлеба самые полезные, а также предложила простые рецепты, чтобы приготовить хлеб дома.

Если у вас есть возможность выбирать варианты хлеба, лучше брать более полезные. Если выбора у вас нет, пожалуйста, просто питайтесь и набирайтесь сил.

Польза хлеба заключается в его питательности и насыщенности сложными углеводами. Хлеб богат витаминами А, Е и группы В, а также йодом, кремнием, насыщенными жирными кислотами и другими микроэлементами.

Самым полезным является цельнозерновой хлеб. В нем хранятся оболочки пшеницы, богатые витаминами и полезными веществами.

Стоит обратить внимание на хлеб с разными видами круп и семян, а также с орехами, отрубями и сухофруктами.

Наименее полезным считается белый хлеб, поскольку он готовится из белой муки без оболочек зерен. Такой хлеб почти лишен полезных свойств, но имеет высокую калорийность.

Бездрожжевой хлеб является наименее калорийным. В нем много минеральных солей, аминокислот и клетчатки.

Хлеб с отрубями богат клетчаткой и витаминами, полезен при запорах и проблемах с кожей. Однако он может вызвать вздутие живота и диарею.

Ржаной хлеб известен высоким содержанием железа, клетчатки, аминокислот. Он не такой калорийный, как другие виды хлеба, но дольше переваривается.

Хлебобулочные изделия не должны составлять более 5% дневного рациона.

При переедании хлеба возможно развитие дисбактериоза, заболеваний желудочно-кишечного тракта, вздутия живота. Хлеб нужно с осторожностью принимать при диабете, гипертонии, непереносимости глютена. При язве и гастрите рекомендуется есть не свежий, а слегка подсохший хлеб.

Готовим хлеб дома: рецепты от Марины Боржемской

Эксперт рассказала, какие виды хлеба самые полезные: не навредят здоровью и фигуреЭксперт рассказала, какие виды хлеба самые полезные: не навредят здоровью и фигуреЭксперт рассказала, какие виды хлеба самые полезные: не навредят здоровью и фигуре

Рецепты домашнего хлеба (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Напомним, ранее были названы самые вредные сорта хлеба, которые лучше не покупать.

Вам будет интересно узнать о простом трюке, который надолго сохранит хлеб свежим.

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