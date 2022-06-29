ru ua
Ср, 29 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як правильно зберігати крупи, щоб у них не заводилися шкідливі комахи

Новость на русском →
Середа 29 червня 2022 21:53
Як правильно зберігати крупи, щоб у них не заводилися шкідливі комахи Як потрібно зберігати крупи (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Шкідники люблять ласувати рисом, гречкою, манкою та борошном. Позбутися непроханих гостей дуже важко, а якщо вони вже завелися, то крупи доведеться ліквідувати разом із шкідниками.

Як правильно зберігати крупи, щоб у них не завелися комахи - читайте нижче.

Метал

Зокрема, найдієвішим способом, який дозволить не допустити, щоб у крупах завелись моль та жучки - профілактика їх появи.

Також комахи не виносять смаку та запаху металу.

Для боротьби з ними можна використовувати будь-які металеві предмети - від кришок з металу, закінчуючи столовими приладами.

Щоб не класти у місткості з крупами об’ємні предмети, можна використовувати звичайну фольгу.

Фольгу, яку використовують для запікання страв в духовці, можна нарізати на невеликі шматочки і розкласти їх у банки з крупами. Це допоможе запобігти появі шкідників.

Часник і лавровий лист

Крупу потрібно помістити в контейнер. Після цього необхідно покласти туди часник і лавровий лист. Комахи дуже не люблять такі аромати.

Сіль

У бобових або горосі комах також потрібно знищувати. Боротися з ними допоможе розчин солі. Розчинивши 2 ложки солі в одному літрі води, потрібно залити бобові. Жучки швидко опиняться на поверхні. Потім горох або квасолю треба промити, просушити і пересипати в банки.

Додамо, що для того, щоб у крупах не заводились комахи, варто дотримуватись таких рекомендацій:

  • Зберігати сипучі речовини потрібно в скляних банках або контейнерах з пластику. Тара повинна щільно закриватися кришками;
  • Придбані продукти необхідно ретельно оглядати;
  • Чим менше продуктів зберігається на полицях, тим менше ризик "зараження" їх жучками;
  • Зберігати крупи слід не більше двох-чотирьох місяців;
  • Кухонні шафи і ємкості для зберігання необхідно раз у 2-3 місяці обробляти розчином оцту або соди.

Раніше ми повідомляли, запаси яких продуктів повинні бути завжди в будинку.

Також дієтолог розповідала, чим можна замінити гречку.

Окрім того, читайте, які види хліба найкорисніші та не зашкодять здоров'ю.

Читайте РБК-Україна в Google News
гречка крупы
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя