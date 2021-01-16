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Как правильно ездить в снегопад и сильные морозы: пять секретов от экспертов

Суббота 16 января 2021 08:05
Как правильно ездить в снегопад и сильные морозы: пять секретов от экспертов
Водителям дали советы о том, как правильно ездить в морозы и снегопады (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине наступила настоящая зима и все трассы и улицы страны засыпало снегом. Местами осадки продолжают идти, а сильные морозы добавляют проблем в виде гололедицы. Такая погода сохранится в течении ближайшей недели и водителям нужно особенно внимательно подходить к вождению автомобиля.

Как рассказали эксперты, есть пять важных секретов, которые помогут избежать водителям неприятных ситуаций в такую погоду. Об этом сообщает Gazeta.ua.

Трогайтесь с места плавно

При включении первой передачи или режима "драйв" не нужно давить на педаль газа так, как вы делаете это на сухой дороге. Даже при отсутствии мороза резкое нажатие на акселератор может спровоцировать буксование ведущих колес. Если машина стояла на снегу не один день и имеет невысокий клиренс, то есть риск сразу усадить авто на пузо. С каждым резким нажатием на газ автомобиль будет зарываться в снег. Трогаться нужно в натяг и если почувствуете, что колеса начинают пробуксовывать, то попробуйте тронутся со второй передачи. На машинах с автоматом лучше включать сразу заднюю передачу. Сдать назад, повернуть колеса в сторону и проехать вперед.

Не вздумайте разгоняться

На заснеженных дорогах или во время гололеда чрезмерная скорость только вредит. Могут быть проблемы в виде пробуксовки на светофоре или трудности с остановкой. В такую погоду стоит ехать в натяг с минимальным нажатием на газ, но с достаточными оборотами, чтобы двигатель тянул машину и не глох. В городе, где поток замедляется, можно катиться без нажатия на педаль акселератора, тогда двигатель будет тормозить авто.

Поворачивайте постепенно

Плотный слой снега создает ощущение безопасности на дороге, но есть риски заноса. Особенно опасны участки под мостами, на светофорах и у остановок. В этих местах под снегом образовывается лед и его не видно. Это частая причина ДТП. Поэтому перестраиваться, проводить маневры, поворачивать в такую погоду стоит минимально и избегать крайних правых рядов дороги. Перестраиваться нужно ступенчатым способом, и не поворачивать руль одним махом.

Стиль торможения придется изменить

Резкое торможение очень опасно для заснеженных дорог и именно оно провоцирует заносы и сносы авто. Машина может просто стать неконтролируемой. Применяйте торможение сначала двигателем, потом импульсный, эмитируя АБС. Если этого недостаточно, то нужно раз в 2-3 секунды сильно зажать тормоза. При необходимости повторить. Это позволит быстро остановить авто и не приведет к срабатыванию АБС.

Анализируйте поведение других водителей

Следить за движением водителей нужно всегда, но в непогоду это особенно важно. Кто-то может иметь мало опыта и впервые в снегопады выехал на дорогу – они могут переоценить свои возможности. Держите дистанцию, увеличивайте интервалы до других машин. Если видите, что сзади авто слишком близко подъехал, нажмите на тормоза, чтобы загорелись стопы – это даст сигнал о дистанции. Если машина впереди резко ускоряется, не нужно за ней гнаться, выбирайте другой ряд. Есть вероятность, что водитель может не справиться с управлением или резко затормозит через пару минут.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинских водителей попросили изменить стиль вождения из-за непогоды.

А также рассказывали о том, насколько опасны морозы для вашего автомобиля.

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