Як правильно їздити в снігопад і сильні морози: п'ять секретів від експертів

Водіям дали поради про те, як правильно їздити в морози і снігопади (Колаж РБК-Україна)

В Україні настала справжня зима і всі траси та вулиці країни засипало снігом. Місцями опади продовжують йти, а сильні морози додають проблем у вигляді ожеледі. Така погода збережеться протягом найближчого тижня і водіям потрібно особливо уважно підходити до водіння автомобіля.

Як розповіли експерти, є п'ять важливих секретів, які допоможуть водіям уникнути неприємних ситуацій в таку погоду. Про це повідомляє Gazeta.ua.

Руште з місця плавно

При включенні першої передачі або режиму "драйв" не потрібно тиснути на педаль газу так, як ви робите це на сухій дорозі. Навіть при відсутності морозу різке натиснення на акселератор може спровокувати буксування ведучих коліс. Якщо машина стояла на снігу не один день і має невисокий кліренс, є ризик відразу посадити авто на пузо. З кожним різким натисканням на газ автомобіль буде зариватися в сніг. Рушати потрібно в натяг і якщо відчуєте, що колеса починають пробуксовувати, то спробуйте рушати з другої передачі. На машинах з автоматом краще включати відразу задню передачу. Здати назад, повернути колеса в сторону і проїхати вперед.

Не здумайте розганятися

На засніжених дорогах або під час ожеледиці надмірна швидкість тільки шкодить. Можуть бути проблеми у вигляді пробуксовування на світлофорі або труднощі з зупинкою. В таку погоду варто їхати в натяг з мінімальним натисканням на газ, але з достатніми оборотами, щоб двигун тягнув машину і не глухнув. У місті, де потік сповільнюється, можна котитися без натискання на педаль акселератора, тоді двигун буде гальмувати авто.

Повертайте поступово

Щільний шар снігу створює відчуття безпеки на дорозі, але є ризики заносу. Особливо небезпечні ділянки під мостами, на світлофорах і в зупинок. У цих місцях під снігом утворюється лід і його не видно. Це часта причина ДТП. Тому перебудовуватися, проводити маневри, повертати в таку погоду варто мінімально та уникати крайніх правих рядів дороги. Перебудовуватися потрібно східчастим способом, і не повертати кермо одним махом.

Стиль гальмування доведеться змінити

Різке гальмування дуже небезпечно для засніжених доріг і саме воно провокує замети та зноси авто. Машина може просто стати неконтрольованою. Застосовуйте гальмування спочатку двигуном, потім імпульсний, емітуючи АБС. Якщо цього недостатньо, то треба раз у 2-3 секунди сильно затиснути гальма. При необхідності повторити. Це дозволить швидко зупинити авто і не призведе до спрацьовування АБС.

Аналізуйте поведінку інших водіїв

Стежити за рухом водіїв потрібно завжди, але в негоду це особливо важливо. Хтось може мати мало досвіду і вперше в снігопади виїхав на дорогу – вони можуть переоцінити свої можливості. Тримайте дистанцію, збільшуйте інтервали до інших машин. Якщо бачите, що ззаду авто занадто близько під'їхало, натисніть на гальма, щоб загорілись стопи – це дасть сигнал про дистанцію. Якщо машина попереду різко прискорюється, не треба за нею гнатися, вибирайте інший ряд. Є імовірність, що водій може не впоратися з керуванням або різко загальмує через пару хвилин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українських водіїв попросили змінити стиль водіння через негоду.

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