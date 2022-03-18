Як правильно діяти при втраті майна в результаті військової агресії: інструкція

Війна Росії проти України стала причиною того, що українці почали втрачати своє житло і майно. Існує процедура, за якою постраждалі можуть зафіксувати свої втрати.

Про це розповіла Київська депутатка Ксенія Семенова на своїй сторінці в Facebook.

"Дуже сподіваюся, що ця інформація вам не знадобиться. Але краще прочитайте і звертайтеся до нашої команди, якщо потрібна допомога", - написала депутатка.

Алгоритм дій, якщо під час війни ви втратили житло або транспорт:

Фіксуємо руйнування

1. Обов'язково зберігайте документи про право власності на майно, технічний паспорт, по можливості - зробіть з них копії, а також актуальну виписку про знаходження майна у власності з Державного реєстру прав на нерухоме майно (Реєстр зараз працює з перебоями, тому спробуйте на порталі Дія).

2. У разі пожежі або аварійного стану – викличте працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій для усунення наслідків та складання відповідного акта, не забудьте отримати його копію.

3. Також, зверніться до відповідної районної держадміністрації із заявою про складання акту обстеження житла або ж спробуйте скласти акт руйнування самостійно з сусідами. Сусіди в даній ситуації - люди важливі, тому якщо вони стали свідками руйнування (пожежі, обстрілу і т.п.) – зафіксуйте їх письмові пояснення.

4. Самостійно зробіть фото- і відеофіксацію руйнувань, а при наявності – збирайте і зберігайте статті, фото і відео ЗМІ за відповідними фактами.

5. Щодо житла - спробуйте зібрати квитанції на рухоме майно (наприклад, побутову техніку, що знаходилася в будинку), фото майна до і після.

6. Зверніться із заявою про злочин в правоохоронні органи з наданням перерахованих вище доказів руйнування майна та обов'язково отримайте виписку з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

7. Матеріали пізніше також завантажте на сайт https://damaged.in.ua/

Це ресурс, що збирає докази злочинів РФ для подальшого відшкодування.

8. Важливо - по максимуму збирати всі можливі докази руйнування, які надалі знадобляться.

Акти про руйнування майна, складені ДСНС та органами місцевої влади, детальна фото/відеофіксація нерухомості або іншого майна до і після подій, інформація зі ЗМІ, свідчення сусідів, очевидців, в яких детально описані обставини пошкодження та їх характер, витяг з ЄРДР.

Щодо страхових виплат

1. Настання страхового випадку на території, де діє воєнний стан, теоретично не є підставою для відмови у страховій виплаті.

2. Однак, швидше за все, страховики не будуть виплачувати збиток, заподіяний майну в результаті військових дій — обстрілів, бомбардувань і т.д. це звичайне виключення в договорах страхування майна.

3. Про всяк випадок - раджу ще раз уважно перечитати ваш договір, раптом це виключення у вас не вказано.

Тобто, наприклад, власники застрахованих авто і будинків, які були знищені в результаті ворожих обстрілів, навряд чи отримають страхове відшкодування, а ось виплату за класичне ДТП – так.

4. До речі, прем'єр-міністром України анонсовано початок збору інформації про пошкоджене і зруйноване житло через війну.

5. Українці, які залишилися без житла через дії окупантів, зможуть подати заявку на відшкодування через Дію вже через тиждень.

6. Якщо таке трапилося з вами й відчуваєте, що ніяк не можете зібратися з думками для паперових речей - пишіть мені в Facebook або на [email protected], спробуємо з командою допомогти.