Как открыть счет в PayPal, чтобы принимать и выводить деньги: пошаговая инструкция

Крупная платежная система PayPal начала работать в Украине . Теперь украинские клиенты системы смогут отправлять переводы. Также временно в компании сняли комиссию для переводов, которые отправляются на украинские счета.

Как открыть счет в PayPal в Украине – читайте ниже в Styler.

Как открыть личный счет

1. Зайдите на официальный сайт PayPal и нажмите "Открыть счет".

Скриншот (paypal.com)

2. Выберите предпочтительный тип счета – "Личный счет".

3. В форме укажите страну проживания, впишите имя и фамилию, введите адрес электронной почты, придумайте и подтвердите пароль. Вся информация должна быть латинскими буквами.

4. Заполните информацию о гражданстве, адрес проживания, индекс, дату рождения и номер телефона.

5. Прочитайте Соглашение с пользователем, Заявление о конфиденциальности и подтвердите ваше совершеннолетие.

6. Далее появится поздравление с успешным открытием счета. Теперь вы можете совершать переводы или проводить оплаты.

7. Система вам откроет форму для привязки банковской карты, в которой нужно указать номер карты, срок ее действия и CVV.

С системой PayPal можно использовать карты Visa, MasterCard, American Express

8. Далее вам откроется Личный кабинет, где клиент может подтвердить номер телефона, почту и добавить другие карты.

Регистрация корпоративного счета PayPal в Украине

С корпоративного счета пользователь может платить исполнителям и сотрудникам.

Для открытия корпоративного счета в Украине нужно:

1. Зайти на официальный сайт PayPal и нажать "Открыть счет".

2. Выбрать предпочтительный тип счета — "Корпоративный счет".

3. Введите адрес электронной почты.

4. Откроется форма для заполнения информации о юридическом лице. Тут потребуется ввести логин, ФИО полностью, название компании, номер телефона, юридический адрес, место расположения, индекс и выбрать валюту.

5. Последний этап — предоставление сервису информации о направлении деятельности организации, адресе сайта, стране и дате регистрации. Счет PayPal активируется только после открытия всех данных о компании.