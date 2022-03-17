Как платить за воду значительно меньше: украинцам назвали простые способы
Фото: как платить за воду значительно меньше (Виталий Носач, РБК-Украина)
В среднем один горожанин в месяц тратит около 2000 литров проточной воды из-под крана. Это стирка, мытье посуды, ванные процедуры, туалет, уход за животными, приготовление пищи и тому подобное. Причем много воды просто сливается в канализацию вместе с нашими деньгами
Однако эту норму можно уменьшить, сэкономив средства. Как это сделать, читайте ниже в нашем материале Styler.
Уменьшить потребление воды можно благодаря 10 правилам экономии
- Проверьте на исправность всю сантехнику. При необходимости почините или замените повреждения. Протекающий унитаз - это почти 72 000 литров в год напрасно потраченной воды, кран - до 200 литров в сутки или около 6 000 литров в месяц.
- Всегда плотно закрывайте кран. Из капающего крана вытекает 24 литра воды в сутки.
- Покупайте экономичную сантехнику. Например, унитаз с двумя режимами слива. Это хранит около 15 литров воды в день для семьи из трех человек.
- Отдавайте предпочтение душу, а не ванной. При этом старайтесь применять экономные насадки - распылители для душа и не делайте этого долго (5 минут вполне достаточно).
- Если принимать душ на 1-2 минуты меньше, можно в течение месяца сэкономить до 500 литров воды.
- Закрывайте кран, когда чистите зубы. Для того, чтобы прополоскать рот, наберите стакан воды. Так удастся сэкономить до 45 литров воды - именно столько уйдет в канализацию через открытый кран за 3 минуты.
- Установите в ванной и на кухне смесители и рассеиватели-аэраторы: струя будет смывать мыло не хуже, а воды тратиться меньше.
- Посудомоечную и стиральную машины нужно загружать по максимуму. Кроме того, для стирки используйте режим без дополнительного полоскания.
- Когда моете посуду вручную, выключайте кран. Включайте воду только после намыливания всей посуды или мойте всю посуду с небольшим напором воды.
- Для мытья овощей и фруктов пользуйтесь миской. Этот способ позволяет эффективно очищать плоды от песка и грязи.
Ранее мы писали, как платить за коммунальные услуги на 25% меньше.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!