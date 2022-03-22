Як правильно діяти при обстрілі: ці знання можуть врятувати життя

Через вторгнення Росії на територію України жителі міст стали жертвами обстрілів з різної зброї - від кулеметних черг до авіаударів. У таких ситуаціях потрібно знати, як діяти правильно. Це може врятувати життя.

Як правильно діяти при обстрілі, розповіли в " Дивогляд "

Артобстріл

Якщо ви чуєте залп запуску і бачите в повітрі слід снаряда або спалах вночі – ймовірно це артилерійський обстріл системами залпового вогню. Якщо житло знаходиться в зоні активних бойових дій, де можливі артобстріли – то зміцнюйте вікна, щоб уникнути розльоту уламків скла. Крім скотчу - закрийте меблями або мішками з піском.

Обстріл стрілецькою зброєю

Сховайтеся вдома в захищеному приміщенні, щоб двері та вікна були якнайдалі від вас. Підійде ванна кімната або сходова клітка. Якщо такого місця немає - лягайте на підлогу і накрийте тіло стійкими предметами.

Якщо ви на відкритій місцевості, то негайно лягайте на землю, сховайтеся за виступом (сходинки, бетонна урна) і закрийте голову руками. Тіло розмістіть в безпечному положенні: згрупуйтеся, лежите в позі ембріона, розгорніть ноги в сторони стрільби, закрийте голову руками та відкрийте рот (це врятує від контузії).

Не ховайтеся за кіосками або автомобілями - це дуже небезпечно!

Мінометний обстріл

Якщо чуєте свист снаряда, а через пару секунд – вибух, то падайте негайно на землю, закривайте вуха і відкрийте рот. Після першого вибуху постарайтеся сховатися в підземному переході, метро, укритті, канаві, траншеї, ямі, широкій трубі водостоку, каналізаційному люку або за високим бордюром.

Найнебезпечніші місця при мінометному обстрілі: під'їзди, арки, сходові клітки, підвали, автомобілі або заправки. Якщо вас завалило - кличте на допомогу і чекайте фахівців.

Як діяти при обвалі будинку