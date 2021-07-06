Як правильно та безпечно охолоджуватися у спеку: поради від МОЗ

Спека — дуже серйозна загроза для життя людини. Через аномально високі температури минулого тижня в Канаді померли сотні людей. Головна причина - тепловий удар.

Як за спекотної погоди правильно охолоджуватися та не захворіти - розповіли у Міністерстві охорони здоров'я України.

Так, приміщення з ввімкненим кондиціонером — хороше рішення, аби охолодитися під час спекотного дня. Але не вмикайте кондиціонер одразу на дуже низьку температуру, якщо ви щойно прийшли з вулиці.

Знижуйте її поступово, бо через переохолодження можна застудитися. Також не сидіть навпроти кондиціонера, оскільки холодний потік повітря в одну точку може спричинити запалення м’язів.

Окрім того, на момент спеки потрібно пити більше, ніж зазвичай. Тому що в жаркі дні ваш організм втрачає рідини більше. Правильне рішення — пити воду. Напої, що містять кофеїн, алкоголь чи багато цукру призводять до більших втрат рідини. Дуже холодна вода чи смузі можуть викликати судоми шлунка. Відмовтеся від алкоголю, солодких та кофеїновмісних напоїв.

Прохолодний душ чи ванна теж допоможуть знизити температуру тіла. Таке купання має бути комфортним, тому поступово знижуйте температуру води, а не одразу максимально викручуйте кран в бік синьої позначки.

Як врятуватися від спеки?