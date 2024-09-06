Правильний догляд за цим органом призведе до чистої та здорової шкіри обличчя

Який орган потребує особливого догляду

Медик став популярним у мережі завдяки своїм простим порадам щодо здоров’я. Він розбиває складні теми здоров’я на прості для розуміння фрагменти.

Це вказує на наявність сильного зв’язку між здоров’ям кишечника та захворюваннями шкіри.

Крім того, він припустив, що навіть стан мозку може вплинути на шкіру, тому що такі фактори, як емоційний стрес, можуть спровокувати висипання та погіршити наявні захворювання шкіри, так само як і дієта, режим сну та рівень активності

Неправильне харчування з великою кількістю вуглеводів сприяє виникненню дисбактеріозу кишківника та порушенню цілісності кишкового бар'єра, що, своєю чергою, може запускати метаболічне запалення, яке і призводить до появи вугрів.