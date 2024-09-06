UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Правильний догляд за цим органом призведе до чистої та здорової шкіри обличчя

Проблеми з яким органом можуть спричинити висип на обличчі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Лікар розкрив дивовижний секрет досягнення чистої та здорової шкіри. Як виявилось, є орган, який потребує належного догляду, але всі про це забувають.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку британського лікаря Карана Раджі.

Який орган потребує особливого догляду

Медик став популярним у мережі завдяки своїм простим порадам щодо здоров’я. Він розбиває складні теми здоров’я на прості для розуміння фрагменти.

Це вказує на наявність сильного зв’язку між здоров’ям кишечника та захворюваннями шкіри.

Крім того, він припустив, що навіть стан мозку може вплинути на шкіру, тому що такі фактори, як емоційний стрес, можуть спровокувати висипання та погіршити наявні захворювання шкіри, так само як і дієта, режим сну та рівень активності

Неправильне харчування з великою кількістю вуглеводів сприяє виникненню дисбактеріозу кишківника та порушенню цілісності кишкового бар'єра, що, своєю чергою, може запускати метаболічне запалення, яке і призводить до появи вугрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорова їжаДогляд за шкіроюЗдоров'яКишківник