Правильный уход за этим органом приведет к чистой и здоровой коже лица

Врач раскрыл удивительный секрет достижения чистой и здоровой кожи. Как оказалось, есть орган, нуждающийся в надлежащем уходе, но все об этом забывают.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу британского врача Карана Раджи.
Медик стал популярным в сети благодаря своим простым советам по здоровью. Он разбивает сложные темы здоровья на простые для понимания фрагменты.
Это указывает на наличие сильной связи между здоровьем кишечника и болезнями кожи.
Кроме того, он предположил, что даже состояние мозга может повлиять на кожу, потому что такие факторы, как эмоциональный стресс, могут спровоцировать сыпь и ухудшить имеющиеся заболевания кожи, равно как и диета, режим сна и уровень активности.
Неправильное питание с большим количеством углеводов способствует возникновению дисбактериоза кишечника и нарушению целостности кишечного барьера, что в свою очередь может запускать метаболическое воспаление, которое и приводит к появлению угрей.
Ранее мы сообщали, что ломкие волосы и сухая кожа могут являться признаками серьезной проблемы со здоровьем.
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