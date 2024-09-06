Правильный уход за этим органом приведет к чистой и здоровой коже лица

Какой орган требует особого ухода

Медик стал популярным в сети благодаря своим простым советам по здоровью. Он разбивает сложные темы здоровья на простые для понимания фрагменты.

Это указывает на наличие сильной связи между здоровьем кишечника и болезнями кожи.

Кроме того, он предположил, что даже состояние мозга может повлиять на кожу, потому что такие факторы, как эмоциональный стресс, могут спровоцировать сыпь и ухудшить имеющиеся заболевания кожи, равно как и диета, режим сна и уровень активности.

Неправильное питание с большим количеством углеводов способствует возникновению дисбактериоза кишечника и нарушению целостности кишечного барьера, что в свою очередь может запускать метаболическое воспаление, которое и приводит к появлению угрей.