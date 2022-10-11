Морква по-корейськи на зиму: простий рецепт гостренької закуски
Коли морква добряче вродила, коштує недовго, варто заготовитися на зиму гостренькою та ароматною закускою, яка в народі давно прижилася з назвою "морква по-корейськи".
Рецепт ми підгледіли на каналі Дача. Сад і город.
Складники:
- Морква - 1 кг
- Часник - 6-8 зубчиків
- Олія рослинна - 0,5 склянки
- Цукор - 4 ст. л.
- Сіль - 3 ст. л.
- Оцет 9% - 3 ст. л.
- Спеції - 2 ч. л. (обов'язково присутність коріандру та чорного перцю)
- Гострий перець
Така морква довго зберігатиметься в банках (фото: t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA)
Покрокове приготування
Моркву очистити і натерти на терці для корейської моркви. Часник очистити і натерти на дрібній терці. Перемішати моркву з часником і зі спеціями.
На дно простерилізованої банки покласти маленький шматочок гострого перцю і щільно заповнити банку морквою.
Β банку залити окріп і витримати 10 хвилин. Злити воду з моркви, відлити пів склянки, додати олію, сіль, цукор, після закипання оцет.
Розлити маринад по банкам. Банки закатати, перевернути вгору дном, укутати і залишити до повного остигання. Зберігати моркву по-корейськи в прохолодному місці.
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