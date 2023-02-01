Правила вручення повісток під час воєнного стану: що потрібно знати

Мобілізують лише 5%

За словами Стеценка, повістки вручатимуть у громадських місцях і надалі. Про це говорив і начальник управління персоналом ЗСУ Роман Горбач. І продовжуватимуть використовувати такий метод до того часу, поки чоловіки не почнуть самі регулярно приходити до ТЦК та уточнювати необхідні дані. Однак з усіх чоловіків, яким вручають повістки, мобілізують на службу лише 5%.

Адвокат зазначає, що практика вручення повісток на блокпостах, у метро, на заправках та інших людних місцях - не суперечить закону.

Правила вручення повісток

Вручення повісток проводиться через органи місцевого самоврядування, керівників підприємства, установ, організацій.

Повістки можуть вручатися посадовими особами територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки за місцем проживання, за місцем роботи, а також на вулиці та блокпостах.

У законі не заборонено вручати повістки будь-де, після встановлення особи.

А у яких випадках точно мобілізують?

Як наголошує Стеценко, повістка - це, по суті, перевірка облікових даних насамперед. А також проходження медичного огляду для визначення придатності.

Якщо людина не з'явиться по повістці під час воєнного стану, то штраф може становити від 1700 до 3400 гривень.

Національна поліція має право затримувати військовозобов'язаних та доставляти їх до територіального центру комплектування (ст. 259 та 262 КУпАП, ч. 3, ст. 38 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу").

Крім того, за ст. 336 КК України передбачено кримінальну відповідальність за ухилення від призову. Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

А чи можна повістку оскаржити

Заперечити вручення повістки не можна - оскільки цей документ по суті є повідомленням про необхідність виконати військовий обов'язок відповідно до закону.

Головний військком Києва Юрій Максимов підкреслив, що повістку слід чекати усім військовозобов'язаним громадянам України. При цьому повідомити про мобілізацію дзвінком - мають право, а про призив - ні, це юридична процедура.

Алгоритм дій після вручення повістки

Після вручення повістки необхідно з'явитися до ТЦК або СП, якщо вона:

- вручена працівником ТЦК та СП, де ви перебуваєте на обліку

- вручена представником місцевої влади або роботодавцем

- у повістці є підпис, печатка керівника ТЦК та СП за місцем обліку, у ньому є мета візиту, правильно вказані персональні дані й ви при отриманні її підписали.

Що потрібно ще знати про повістки

1. Якщо ви не можете бути мобілізованим, то при собі завжди у вас має бути документ, який це підтверджує. Наприклад: статус інвалідності, непридатність, обмежена непридатність. Якщо такі документи недоступні або втрачені, їх потрібно відновити.

2. Не намагайтеся вирішити ситуацію у неправомірний спосіб. Не пропонуйте хабарі й таке інше. Уважно слухайте всю інформацію, читайте все, що пишуть про повістки та призив.

3. Телефонний дзвінок не може вважатися повісткою. Якщо ви зареєстровані та вам видали пам'ятку, що потрібно стати на облік, це не повістка і така пам'ятка не створює правові зобов'язання.

4. Повістка повинна бути підписана керівником ТЦК, в якому людина прописана. Вона має бути виписана на конкретну особу і до моменту підпису. Тобто випадки, коли штампують пачки порожніх повісток, а потім приходять до готелів, квартир або на вулицях і вручають їх людям - це незаконно.

5. При врученні повістки не мають права насильно доставляти до ТЦК. Можуть запропонувати сісти в автобус та проїхати з ними, але ви маєте право відмовитися та повідомити, що прийдете у певний час добровільно.

6. Якщо вас намагаються доставити у військкомат силою, це кримінальний злочин (ст. 146 КК). Фіксуйте це на відео, а потім звертайтеся до поліції та адвоката.

7. Кожна людина має право пояснити, що хоче поїхати до міста, де вона прописана, там стати на облік, мобілізуватися у своєму військкоматі, де знаходиться його особиста справа. Особливо це стосується офіцерів запасу, які проходили військову кафедру.

8. З представниками військкоматів слід поводитися спокійно, врівноважено, спиратися на закони та документи.

9. Якщо є проблеми у роботі ТЦК, можна звертатися на гарячі лінії:

0 800 500 410

0 800 500 442