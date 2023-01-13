Облік військовозобов'язаних українців за кордоном: що потрібно знати обов'язково

Військовозобов'язані українці мають реєструватися за кордоном та повідомляти про своє тимчасове місце проживання до консульської служби. Однак, є кілька важливих нюансів.

Як мають українці реєструватися за кордоном, розповіли на сторінці "Юридична сотня" у Facebook.

Порядок обліку військовозобов'язаних українців за кордоном

Відповідно до закону військовозобов'язані, резервісти, призовники - повинні перебувати на консульському обліку, якщо вони перебувають за кордоном понад три місяці.

У дипломатичній установі, як і раніше, ведуть облік військовозобов'язаних громадян. Там мають інформувати про початок чергового призову на строкову службу громадян, які перебувають на консульському обліку та досягли призовного віку, у них немає відстрочки та вони не звільнені від призову.

Раніше дипломатичні організації також ще забезпечували прибуття до місця проживання в Україні повнолітніх громадян – наразі цієї норми немає. Але консульська служба має сприяти поверненню військовозобов'язаних та резервістів до України у разі мобілізації у воєнний час, а також в особливий період.

Крім того, консульська служба повинна протягом 7 днів повідомити військкомати (ТЦК та СП) про взяття призовників, військовозобов'язаних та резервістів на консульський облік, а також про їх зняття з обліку.

"Звертаємо увагу, що відповідно до порядку, який діяв з 2016 року, дипломатичні та консульські представництва мали більше обов'язків. Наприклад, вони проводили роз'яснювальну роботу за правилами військового обліку, що зараз не завадило б, враховуючи велику кількість військовозобов'язаних, які навіть не знають про існування такого обліку. До того ж дипломатичні установи раніше мали повідомляти ТЦК та СП про призовників та військовозобов'язаних, які порушують встановлені правила обліку. Наразі такого обов'язку немає", - наголошують юристи.

Як потрібно ставати на облік за кордоном

Згідно з нормами (Постанова Кабміну від 29 січня 2020 року, №85), чоловіки мають стати на консульський облік у тому випадку, якщо вони виїжджають за кордон терміном довше трьох місяців.

Повідомити консульську службу та подати заяву на облік можна у різний спосіб:

Особисто

Поштою

В електронній формі

До заяви необхідно додати пакет документів. Термін розгляду – максимум 10 робочих днів.

Перебування на тимчасовому консульському обліку можливе лише в одній державі та строком на 1 рік.

За нормами консульські установи не можуть повертати для призову з мобілізації, але мають сприяти поверненню громадян. Проте форми та механізми такого сприяння не встановлені.

Також консульські установи не можуть повертати студентів для призову до термінової служби. По-перше, навчання є основою для відстрочення. По-друге, в Україні наразі не проводиться призов на термінову службу. По-третє, консульські установи можуть лише інформувати про початок чергового призову.

Список необхідних документів для постановки на консульський облік можна переглянути ось тут.

А що робити тим, хто мешкає постійно за кордоном?

Громадяни України, котрі постійно проживають в іншій країні, підлягають консульському обліку. Під час перетину кордону такі особи мають надати відповідний паспортний документ з відмітками Державної міграційної служби: "Оформлено виїзд на постійне проживання" та дипломатичної установи України: "Прийнятий на консульський облік".