Правила вручения повесток во время военного положения: что нужно знать

Мобилизуют всего лишь 5%

По словам Стеценко, повестки будут вручать в общественных местах и в дальнейшем. Об этом говорил и начальник управления персоналом ВСУ Роман Горбач. И будут продолжать использовать такой метод до тех пор, пока мужчины не начнут сами регулярно приходить в ТЦК и уточнять необходимые данные. Однако из всех мужчин, которым вручают повестки, призывают на службу всего 5%.

Адвокат отмечает, что практика вручения повесток на блокпостах, в метро, на заправках и других людных местах - не противоречит закону.

Правила вручения повесток

Вручение повесток проводится через органы местного самоуправления, руководителей предприятия, учреждений, организаций.

Повестки могут вручаться должностными лицами территориальных центров комплектации и социальной поддержки по месту жительства, по месту работы, а также на улице и блокпостах.

В законе не запрещено вручать повестки в любом месте, после установления личности.

А в каких случаях точно мобилизуют?

Как подчеркивает Стеценко, повестка - это по сути проверка учетных данных, в первую очередь. А также - прохождение медицинского осмотра для определения пригодности.

Если человек не явится по повестке в указанное время во время военного положения, то штраф может составить от 1700 до 3400 гривен.

Национальная полиция имеет право задерживать военнообязанных и доставлять их в территориальный центр комплектования (ст. 259 и 262 КУАП, ч. 3, ст. 38 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе").

Кроме того, по ст. 336 УК Украины предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от призыва. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

А можно ли повестку обжаловать

Оспорить вручение повестки нельзя - так как этот документ по сути является извещением о необходимости выполнить воинскую обязанность в соответствии с законом.

Главный военком Киева Юрий Максимов подчеркнул, что повестку следует ждать всем военнообязанным гражданам Украины. При этом сообщить о мобилизации звонком - имеют право, а о призыве - нет, это юридическая процедура.

Алгоритм действий после вручения повестки

После вручения повестки необходимо явиться в ТЦК или СП, если она:

- вручена работником ТЦК и СП, где вы состоите на учете

- вручена представителем местных властей или работодателем

- в повестке есть подпись, печать руководителя ТЦК и СП по месту учета, в ней есть цель визита, правильно указаны персональные данные и вы при получении ее подписали.

Что нужно еще знать о повестках

1. Если вы не можете быть призванными, то при себе всегда у вас должен быть документ, который это подтверждает. Например: статус инвалидности, непригодность, ограниченная непригодность. Если такие документы недоступны или утеряны, их необходимо восстановить.

2. Не пытайтесь решить ситуацию неправомерным способом. Не предлагайте взятки и так далее. Внимательно слушайте всю информацию, читайте все, что пишут о повестках и призывах.

3. Телефонный звонок не может считаться повесткой. Если вы зарегистрированы и вам выдали памятку, что нужно встать на учет, то это не повестка и такая памятка не создает правовые обязательства.

4. Повестка должна быть подписана руководителем ТЦК, в которой человек прописан. Она должна быть выписана на конкретное лицо и до момента подписи. То есть, случаи, когда штампуют пачки пустых повесток, а потом приходят в гостиницы, квартиры или на улицах и вручают их людям - это незаконно.

5. При вручении повестки не имеют права насильственно доставлять в ТЦК. Могут предложить сесть в автобус и проехать с ними, но вы имеете право отказаться и сообщить, что придете в определенное время добровольно.

6. Если вас пытаются доставить в военкомат силой, то это уголовное преступление (ст. 146 УК). Фиксируйте это на видео, а потом обращайтесь в полицию и к адвокату.

7. Каждый человек имеет право объяснить, что хочет поехать в город, где он прописан, там встать на учет, мобилизоваться в своем военкомате, где находится его личное дело. Особенно это касается офицеров запаса, проходивших военную кафедру.

8. С представителями военкоматов следует обращаться спокойно, уравновешенно, опираться на законы и документы.

9. Если есть проблемы в работе ТЦК, то можно звонить на горячие линии:

0 800 500 410

0 800 500 442