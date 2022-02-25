Правила поведения в зоне боевых действий: что можно и нельзя делать
Что можно и нельзя делать в зоне боевых действий - читайте ниже в материале Styler.
"Помните, что в критический момент необходимо быть собранными и сфокусированными, не реагировать на возможные провокации. От этого зависит ваша безопасность", - напомнили спасатели.
Что можно и нужно делать:
- Носить с собой документ, удостоверяющий личность.
- Держать в кармане одежды записи о группе крови и о возможных проблемах со здоровьем.
- Стараться как можно меньше находиться вне жилья и работы, избегать мест скопления людей.
- По возможности избегать демонстрации патриотической атрибутики: это может спровоцировать агрессора.
- Помнить, где расположены ближайшие от дома, работы или мест, которые вы часто посещаете, хранилища и укрытия.
Ни в коем случае нельзя:
- Сообщать о своих планах малознакомым людям, не спорить с ними.
- Избегать колонн техники и не стоять возле военных машин.
- Не фотографировать и не снимать видео в присутствии людей в военной форме.
- Не наблюдать за ходом военных действий, прятаться сразу, как услышите выстрелы.
- Не носить с собой оружие, не показывать военным ничего, что даже по форме может напоминать оружие.
- Не подбирать брошенного оружия или боеприпасов.
- Не касаться взрывоопасных или просто неизвестных чужих вещей, потому что обычные бытовые предметы могут быть заминированы.
- Не носить армейскую форму, камуфлированную одежду или одежду с шевронами. Предпочитать одежду темных цветов, что не привлекает внимания.