Правила поведінки в зоні бойових дій: що можна і не можна робити
Що можна і не можна робити в зоні бойових дій - читайте нижче в матеріалі Styler.
"Пам’ятайте, що в критичний момент необхідно бути зібраними й сфокусованими, не реагувати на можливі провокації. Від цього залежить ваша безпека", - нагадали рятувальники.
Що можна і треба робити:
- Носити із собою документ, що посвідчує особу.
- Тримати в кишені одягу записи про групу крові й про можливі проблеми зі здоров’ям.
- Намагатися якнайменше перебувати поза житлом і роботою, уникати місць скупчення людей.
- За можливості уникати демонстрації патріотичної атрибутики: це може спровокувати агресора.
- Пам’ятати, де розташовані найближчі від оселі, роботи чи місць, які ви часто відвідуєте, сховища та укриття.
У жодному разі не можна:
- Повідомляти про свої плани малознайомим людям, не сперечатися з ними.
- Уникати колон техніки й не стояти біля військових машин.
- Не фотографувати й не знімати відео в присутності людей у військовій формі.
- Не спостерігати за ходом військових дій, ховатися одразу, як почуєте постріли.
- Не носити із собою зброю, не показувати військовим нічого, що навіть за формою може нагадувати зброю.
- Не підбирати покинутої зброї або боєприпасів.
- Не торкатися вибухонебезпечних або просто невідомих чужих речей, бо звичайні побутові предмети можуть бути заміновані.
- Не носити армійську форму, камуфльований одяг чи одяг з шевронами. Надавати перевагу одягу темних кольорів, що не привертає уваги.