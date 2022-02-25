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Правила поведінки в зоні бойових дій: що можна і не можна робити

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П'ятниця 25 лютого 2022 11:49
Правила поведінки в зоні бойових дій: що можна і не можна робити Фото: Як поводити себе в зоні бойових дій (t.me/Tsaplienko)
Автор: Світлана Мащенко

Після вторгнення Росії і Україну вранці 24 лютого російські військові щосили намагаються прорватися на вулиці міст. Тому в ДСНС нагадують про правила поведінки в зоні, де ведуться бойові дії.

Що можна і не можна робити в зоні бойових дій - читайте нижче в матеріалі Styler.

"Пам’ятайте, що в критичний момент необхідно бути зібраними й сфокусованими, не реагувати на можливі провокації. Від цього залежить ваша безпека", - нагадали рятувальники.

Що можна і треба робити:

  • Носити із собою документ, що посвідчує особу.
  • Тримати в кишені одягу записи про групу крові й про можливі проблеми зі здоров’ям.
  • Намагатися якнайменше перебувати поза житлом і роботою, уникати місць скупчення людей.
  • За можливості уникати демонстрації патріотичної атрибутики: це може спровокувати агресора.
  • Пам’ятати, де розташовані найближчі від оселі, роботи чи місць, які ви часто відвідуєте, сховища та укриття.

У жодному разі не можна:

  • Повідомляти про свої плани малознайомим людям, не сперечатися з ними.
  • Уникати колон техніки й не стояти біля військових машин.
  • Не фотографувати й не знімати відео в присутності людей у військовій формі.
  • Не спостерігати за ходом військових дій, ховатися одразу, як почуєте постріли.
  • Не носити із собою зброю, не показувати військовим нічого, що навіть за формою може нагадувати зброю.
  • Не підбирати покинутої зброї або боєприпасів.
  • Не торкатися вибухонебезпечних або просто невідомих чужих речей, бо звичайні побутові предмети можуть бути заміновані.
  • Не носити армійську форму, камуфльований одяг чи одяг з шевронами. Надавати перевагу одягу темних кольорів, що не привертає уваги.

Нагадаємо, що зокрема 25 лютого на Оболоні в Києві було знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу.

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