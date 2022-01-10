Эти правила поведения на льду спасут вам жизнь: что должны знать рыбаки зимой

Спасатели напоминают, что никакой улов не стоит того, чтобы потерять свою жизнь или здоровье на зимних водоемах. Они составили памятку для всех рыбаков:

1. Когда идете на рыбалку, не забудьте обязательно взять телефон. Также положите в карман два больших гвоздя или нож – с их помощью легче будет выбираться на льдину в случае провала.

2. Во время рыбалки на небольшой площади не стоит пробивать много лунок, расстояние между ними должно быть больше 5-6 метров.

3. Крепость льдины лучше всего проверять с помощью пешни – специального инструмента для пробивания льда. Если после первого удара появляется вода – выходить на лед запрещено.

4. Рыбак должен иметь с собой спасательную веревку с петлей на одном конце и грузом на другом конце (масса 400-500 г).

5. Нежелательно прыгать и бегать по льдине, собираться большими компаниями.

Также стоит помнить об опасной толщине льда:

Очень опасен лед до 7 см

Выходить на лед одному человеку можно, если лед толщиной от 7 до 10 см

Для игр на льду толщина должна составлять более 12 см

Легковой автомобиль может выехать на лед, если толщина составляет 20-30 см

Более тяжелый автомобиль – если толщина льда составляет от 30 до 40 см

Скриншот