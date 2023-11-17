Правда чи вигадка: юрист прокоментував інформацію про нові правила перетину кордону

Чи дійсно почали діяти нові правила перетину кордону

Юрист розповів, що до нього звернувся клієнт, бо йому при перетині державного кордону повідомили, що нещодавно впровадили нову систему контролю виїзду для знятих з обліку. І тепер потрібно робити запит з пункту перетину кордону до ТЦК.

"Навіть не треба робити ніяких адвокатських запитів, аби отримати відповідь, чи дійсно є нова вимога для перетину кордону. Запевняю, нова система контролю - це плід буйної фантазії. Оскільки ми керуємося не вказівками, а виключно законами України", - каже Сімутін.

Що треба знати про перетин кордону чоловікам, які зняті з військового обліку

"Під час перетину кордону виключених з обліку після 24.02.2022 року перевіряють через ТЦК. І якщо раніше просто телефонували, то зараз використовують і базу "Оберіг", - пояснює адвокат.

Він зазначає, якщо людина перетинає кордон у пізній час, а в базі відсутня інформація, то доведеться щонайменше чекати до ранку, поки не відкриється ТЦК і там щось не підтвердять.

"А максимум - вас просто не пропустять, мені відомо про два такі випадки", - говорить Сімутін.

Хто з чоловіків може перетинати кордон

Чоловіки призовного віку можуть тимчасово виїхати за кордон, якщо вони належать до наступних категорій: