Правда или вымысел: юрист прокомментировал информацию о новых правилах пересечения границы

Действительно ли начали действовать новые правила пересечения границы

Юрист рассказал, что к нему обратился клиент, потому что ему при пересечении государственной границы сообщили, что недавно внедрили новую систему контроля выезда для снятых с учета. И теперь нужно делать запрос с пункта пересечения границы в ТЦК.

"Даже не нужно делать никаких адвокатских запросов, чтобы получить ответ, действительно ли есть новое требование для пересечения границы. Уверяю, новая система контроля - это плод буйной фантазии. Поскольку мы руководствуемся не указаниями, а исключительно законами Украины", - говорит Симутин.

Что нужно знать о пересечении границы мужчинам, снятым с военного учета

"При пересечении границы исключенных из учета после 24.02.2022 года проверяют через ТЦК. И если раньше просто звонили по телефону, то сейчас используют и базу "Оберіг", - объясняет адвокат.

Он отмечает, если человек пересекает границу в позднее время, а в базе отсутствует информация, то придется как минимум ждать до утра, пока не откроется ТЦК и там что-то не подтвердят.

"А максимум - вас просто не пропустят, мне известно о двух таких случаях", - говорит Симутин.

Кто из мужчин может пересекать границу

Мужчины призывного возраста могут временно выехать за границу, если относятся к следующим категориям: