Правда или вымысел: юрист прокомментировал информацию о новых правилах пересечения границы

В Украине начали распространять информацию о том, что якобы изменились правила пересечения границы для мужчин, снятых с военного учета. Однако, официальных заявлений о таком нововведении со стороны властей не было.
О том, действительно ли сейчас действует новая система пересечения границы, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Романа Симутина в YouTube.
Юрист рассказал, что к нему обратился клиент, потому что ему при пересечении государственной границы сообщили, что недавно внедрили новую систему контроля выезда для снятых с учета. И теперь нужно делать запрос с пункта пересечения границы в ТЦК.
"Даже не нужно делать никаких адвокатских запросов, чтобы получить ответ, действительно ли есть новое требование для пересечения границы. Уверяю, новая система контроля - это плод буйной фантазии. Поскольку мы руководствуемся не указаниями, а исключительно законами Украины", - говорит Симутин.
"При пересечении границы исключенных из учета после 24.02.2022 года проверяют через ТЦК. И если раньше просто звонили по телефону, то сейчас используют и базу "Оберіг", - объясняет адвокат.
Он отмечает, если человек пересекает границу в позднее время, а в базе отсутствует информация, то придется как минимум ждать до утра, пока не откроется ТЦК и там что-то не подтвердят.
"А максимум - вас просто не пропустят, мне известно о двух таких случаях", - говорит Симутин.
Мужчины призывного возраста могут временно выехать за границу, если относятся к следующим категориям:
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Ранее мы писали о том, может ли полиция задерживать мужчин, если они находятся в базе розыска ТЦК.