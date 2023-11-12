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Чи пропустять через кордон з документом зі смартфона: відповідь "Дії"

Україна, Неділя 12 листопада 2023 23:09
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Чи пропустять через кордон з документом зі смартфона: відповідь "Дії" Фото: чи пропустять через кордон України із закордонним паспортом у "Дії" чи ні (facebook com zahidnuy kordon)
Автор: Наталія Гурковська

За паспортом із додатку "Дія" виїхати з України не вдасться. Прикордонники одразу "загорнуть" такого охочого на пункті пропуску. Тому, якщо забули паспорт вдома, краще не гаяти часу і повернутися за ним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дія".

"З паспортом у "Дії" ніколи не можна було перетнути кордон", - констатують спеціалісти застосунку.

В "Дії" зазначають, що за законом перетин кордону із цифровим закордонним паспортом не передбачений і ніколи не був упроваджений.

"Користуйтеся цифровим паспортом в Україні", - рядять вони.

Як повідомлялося, українці під час дії військового стану можуть виїжджати за кордон із закордонним паспортом та внутрішнім. При цьому документ у додатку "Дія" прикордонники ухвалять в одному випадку. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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Дия выезд за границу
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