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Права в смартфоні: водіям пропонують протестувати додаток

STYLERЖиття    11.12.2019 - 22:29
Права в смартфоні: водіям пропонують протестувати додаток
Права в смартфоні запрацюють з 16 грудня (фото: РБК-Україна)

Українські водії не зобов'язані будуть показувати паперові документи

Водійські права скоро можна буде пред'явити в смартфоні. Вже 16 грудня стартує тестовий запуск програми для водіїв "Дія". У даний момент оголошено набір усіх бажаючих протестувати ноу-хау. Приєднатися можна тут.

Стати учасником тестування простіше простого - для цього необхідно мати водійські права і техпаспорт.

Протягом п'яти днів кожен охочий може залишити заявку на тестування та отримати додаткову інформацію про умови участі. Українці зможуть приєднатися до програми розвитку, але і фактично стануть співавторами нового для України проекту.

Доступ до тестування отримають 20 тисяч власників водійських посвідчень серед добровольців. Починаючи від 16 грудня, учасники тестування отримають на свою електронну скриньку посилання для доступу до програми.

Нагадаємо, що "Дія" – це новий онлайн-сервіс, який незабаром стане універсальною точкою фізичних і юридичних осіб до всіх електронних державних послуг за єдиними стандартами.

Кожен українець зможе авторизуватися у власному кабінеті з особистими даними і отримати доступ до кількох десятків популярних послуг. Людині стануть доступні електронні послуги в сфері будівництва, соціального захисту та реєстрації бізнесу.

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