Права по-новому. В Україні змінюються правила іспитів для отримання посвідчення водія

Що зміниться

Відтепер кожен кандидат на отримання водійського посвідчення отримає більше інструментів для оскарження результатів іспитів у сервісних центрах МВС.

У класах для теоретичних іспитів тепер буде фіксація на чотири відеокамери та мікрофон. Таким чином не буде "сліпих зон", що унеможливлює підказувати кандидатам.

Крім того, це дасть можливість самому кандидату оскаржити результати складання теоретичного іспиту в разі потреби.

У автівках категорії В буде відеофіксація в салоні таким чином, щоб знімати й руки, і ноги кандидата у водії, руки та ноги екзаменатора, а також буде вестися запис розмов у салоні.

Коли та де все зміниться

1 червня пілотний проєкт розпочне діяти у чотирьох областях України. А масштабування на всі сервісні центри МВС по всій Україні заплановано до кінця 2023 року.

Приймати іспити по-новому будуть у:

Львівській області: м. Львів, с. Зимна Вода, с. Червоне, м. Стрий, м. Червоноград;

м. Львів, с. Зимна Вода, с. Червоне, м. Стрий, м. Червоноград; Київській області: м. Біла Церква, с. Софіївська Борщагівка, м. Переяслав.

м. Біла Церква, с. Софіївська Борщагівка, м. Переяслав. Одеській області: м. Одеса, м. Білгород-Дністровський, м. Ізмаїл, м. Подільськ;

м. Одеса, м. Білгород-Дністровський, м. Ізмаїл, м. Подільськ; Вінницькій області: м. Вінниця, м. Могилів-Подільський, м. Тульчин.

У всіх інших сервісних центрах МВС цих чотирьох регіонів надаватимуться всі види послуг пов'язаних з посвідченням водія та реєстрацією транспортних засобів в Україні, крім теоретичних та практичних іспитів.