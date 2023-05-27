Права по-новому. В Украине меняются правила экзаменов для получения водительского удостоверения

С 1 июня в четырех областях Украины запускают проект для обеспечения прозрачной сдачи экзаменов. Изменения будут касаться технических условий в классах по сдаче теоретических экзаменов и автомобилей для сдачи практических экзаменов.
Об этом говорится на сайте МВД.
Теперь каждый кандидат на получение водительского удостоверения получит больше инструментов для обжалования результатов экзаменов в сервисных центрах МВД.
В классах для теоретических экзаменов теперь будет фиксация на четыре видеокамеры и микрофон. Таким образом не будет "слепых зон", что делает невозможным подсказывать кандидатам.
Кроме того, это позволит самому кандидату обжаловать результаты сдачи теоретического экзамена в случае необходимости.
В автомобилях категории В будет видеофиксация в салоне таким образом, чтобы снимать руки и ноги кандидата в водители, руки и ноги экзаменатора, а также будет вестись запись разговоров в салоне.
1 июня пилотный проект начнет действовать в четырех областях. А масштабирование на все сервисные центры МВД по всей Украине запланировано до конца 2023 года.
Принимать экзамены по-новому будут в:
Во всех других сервисных центрах МВД этих четырех регионов будут предоставляться все виды услуг, связанных с водительским удостоверением и регистрацией транспортных средств в Украине, кроме теоретических и практических экзаменов.
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