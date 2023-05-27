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Права по-новому. В Украине меняются правила экзаменов для получения водительского удостоверения

Как теперь получить водительское удостоверение (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

С 1 июня в четырех областях Украины запускают проект для обеспечения прозрачной сдачи экзаменов. Изменения будут касаться технических условий в классах по сдаче теоретических экзаменов и автомобилей для сдачи практических экзаменов.

Об этом говорится на сайте МВД.

Что изменится

Теперь каждый кандидат на получение водительского удостоверения получит больше инструментов для обжалования результатов экзаменов в сервисных центрах МВД.

В классах для теоретических экзаменов теперь будет фиксация на четыре видеокамеры и микрофон. Таким образом не будет "слепых зон", что делает невозможным подсказывать кандидатам.

Кроме того, это позволит самому кандидату обжаловать результаты сдачи теоретического экзамена в случае необходимости.

В автомобилях категории В будет видеофиксация в салоне таким образом, чтобы снимать руки и ноги кандидата в водители, руки и ноги экзаменатора, а также будет вестись запись разговоров в салоне.

Когда и где все изменится

1 июня пилотный проект начнет действовать в четырех областях. А масштабирование на все сервисные центры МВД по всей Украине запланировано до конца 2023 года.

Принимать экзамены по-новому будут в:

  • Львовской области: г. Львов, с. Зимняя Вода, с. Красное, г. Стрый, г. Червоноград;
  • Киевской области: г. Белая Церковь, с. Софиевская Борщаговка, г. Переяслав.
  • Одесской области: г. Одесса, г. Белгород-Днестровский, г. Измаил, г. Подольск;
  • Винницкой области: г. Винница, г. Могилев-Подольский, г. Тульчин.

Во всех других сервисных центрах МВД этих четырех регионов будут предоставляться все виды услуг, связанных с водительским удостоверением и регистрацией транспортных средств в Украине, кроме теоретических и практических экзаменов.

Ранее мы рассказывали, какие штрафы могут получить водители за вождение в нетрезвом состоянии.

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