Права по-новому. В Украине меняются правила экзаменов для получения водительского удостоверения

Что изменится

Теперь каждый кандидат на получение водительского удостоверения получит больше инструментов для обжалования результатов экзаменов в сервисных центрах МВД.

В классах для теоретических экзаменов теперь будет фиксация на четыре видеокамеры и микрофон. Таким образом не будет "слепых зон", что делает невозможным подсказывать кандидатам.

Кроме того, это позволит самому кандидату обжаловать результаты сдачи теоретического экзамена в случае необходимости.

В автомобилях категории В будет видеофиксация в салоне таким образом, чтобы снимать руки и ноги кандидата в водители, руки и ноги экзаменатора, а также будет вестись запись разговоров в салоне.

Когда и где все изменится

1 июня пилотный проект начнет действовать в четырех областях. А масштабирование на все сервисные центры МВД по всей Украине запланировано до конца 2023 года.

Принимать экзамены по-новому будут в:

Львовской области: г. Львов, с. Зимняя Вода, с. Красное, г. Стрый, г. Червоноград;

г. Львов, с. Зимняя Вода, с. Красное, г. Стрый, г. Червоноград; Киевской области: г. Белая Церковь, с. Софиевская Борщаговка, г. Переяслав.

г. Белая Церковь, с. Софиевская Борщаговка, г. Переяслав. Одесской области: г. Одесса, г. Белгород-Днестровский, г. Измаил, г. Подольск;

г. Одесса, г. Белгород-Днестровский, г. Измаил, г. Подольск; Винницкой области: г. Винница, г. Могилев-Подольский, г. Тульчин.

Во всех других сервисных центрах МВД этих четырех регионов будут предоставляться все виды услуг, связанных с водительским удостоверением и регистрацией транспортных средств в Украине, кроме теоретических и практических экзаменов.