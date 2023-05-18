Яке місце в машині найнебезпечніше в разі аварії: це важливо знати

В разі аварії є місце в авто, яке є найнебезпечніше. Зокрема, на нього у випадку ДТП припадає максимальна сила удару.

Яке місце найнебезпечніше

Під час лобового зіткнення водій інстинктивно намагається відвести себе від удару та різко повертає, підставляючи під удар пасажира, що сидить поруч. Тому найменший ризик травмуватися у пасажира, що сидить за водієм.

Також найнижчі шанси отримати травму у пасажирів, які сидять на задньому сидінні посередині.

Під час удару ззаду всю силу удару бере на себе багажник, а при лобовому зіткненні - моторний відсік та місця водія й пасажира. А перед пасажиром, що сидить ззаду посередині, є доволі великий простір, на відміну від двох інших пасажирів ззаду, які можуть зазнати травм при ударі об водійське крісло.

До того ж сильний удар припадає і на пасажира, який сидить збоку від водія, особливо при лобовому зіткненні.

Де найбезпечніше встановлювати дитяче крісло

З міркувань безпеки дитяче крісло потрібно встановлювати саме на задньому сидінні по центру.

При цьому воно має бути надійно пристебнутим за допомогою триточкового ременя. Так при лобовому зіткненні малюк не зможе вдаритися об спинку переднього сидіння, а у разі удару в борт у дитини буде захист у вигляді простору з обох боків.

Окрім безпеки таке місце зручне й тим, що за дитиною можна слідкувати через дзеркало заднього виду.