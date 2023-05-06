Не працюють, але в розетці. Які прилади "тягнуть" найбільше електроенергії

Часто буває так, що ми можемо забути якийсь прилад у розетці, але вимкнути його. У цьому нібито немає нічого страшного, але насправді ввімкнений у розетку прилад все одно споживає електроенергію. До речі, таким непомітним чином збільшуються й суми у квитанціях.

Які прилади є найбільш затратними - читайте в матеріалі Styler.

Перелік приладів, які "з'їдають" електроенергію

Найчастіше вдома найбільше приладів працюють одночасно саме на кухні. Серед них:

електроплита

мікрохвильовка

духовка

холодильник

морозильна камера

посудомийна машина

електрочайник

Варто додати, що пральна машина, пилосос, бойлер і фен мають той самий ефект, тому важливо стежити за тим, чи вимкнені ці прилади з розеток.

Проте серед новітніх технологій найбільш "вимогливими" в сенсі споживання електроенергії є системи розумного будинку. Розумні розетки, термостати та замки витрачають значну кількість електроенергії, залишаючись в режимі очікування.

Як можна заощаджувати

Якщо прилад має функцію автоматичного вимикання під час невикористання, тоді обов'язково обирайте її. Це допоможе заощаджувати на електроенергії, не контролюючи цей процес.

Крім того, виробники впроваджують функцію швидкого виходу з режиму очікування, щоб скоротити споживання енергії.