Не работают, но в розетке. Какие приборы "тянут" больше всего электроэнергии

Часто бывает так, что мы можем забыть какой-нибудь прибор в розетке, но выключить его. В этом вроде бы нет ничего страшного, но на самом деле включенный в розетку прибор все равно потребляет электроэнергию. Кстати, столь незаметным образом увеличиваются и суммы в квитанциях.

Какие приборы являются наиболее затратными - читайте в материале Styler.

Список приборов, которые "съедают" электроэнергию

Чаще дома больше всего приборов работают одновременно именно на кухне. Среди них:

электроплита

микроволновка

духовка

холодильник

морозильная камера

посудомоечная машина

электрочайник

Стоит добавить, что стиральная машина, пылесос, бойлер и фен обладают тем же эффектом, поэтому важно следить за тем, выключены ли эти приборы из розеток.

Однако среди новейших технологий наиболее "требовательными" в смысле потребления электроэнергии являются системы умного дома. Умные розетки, термостаты и замки тратят значительное количество электроэнергии, оставаясь в режиме ожидания.

Как можно экономить

Если прибор имеет функцию автоматического отключения при неиспользовании, обязательно выбирайте ее. Это поможет экономить на электроэнергии, не контролируя этот процесс.

Кроме того, изготовители внедряют функцию быстрого выхода из режима ожидания, чтобы сократить потребление энергии.