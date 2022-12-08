Працював у NASA. Українського письменника звинуватили у фейковій біографії: розгорається скандал

Чому розгорівся скандал

Трегубов заявив, що біографія Доржа Бату (справжнє ім’я Андрій Васильєв) є вигаданою. І повністю заперечив той факт, що письменник співпрацював із космічним бюро США.

"Він заявляє, що є науковцем, який працював в NASA, а зараз працює над секретним проєктом в космічній галузі. Забігаючи наперед: ні, не працював", - написав Трегубов.

За словами журналіста, автор вдається до шахрайства, коли стверджує, що його персонажі є реальними співробітниками NASA. Розслідувачу видалось дивним те, що письменнику із гуманітарною освітою вдалося зробити блискавичну кар'єру в космічній сфері.

Трегубов також додає, що через власні джерела в космічному бюро США перевірив чи працював там Дорж Бату. І виявилось, що ні.

Проте сам журналіст також не розкрив своїх джерел і не прикріпив до посту жодних документів, які б це підтвердили.

"NASA почали власне розслідування. Повідомили Андрієві (справжнє ім'я Доржа Бату), що так не можна. Йому прийшло попередження про можливий судовий позов. Тут він вняв. І “служба в NASA” різко змінилася “працею на надсекретному проєкті”. А тих, хто ще посилається на NASA, Андрій обережно виправляє. Бо так можна і з США поїхати", - написав Трегубов.

Журналіст пригадав і давній скандал з Бату, коли той опублікував фейкове інтерв'ю із Навальним на "Голосі Америки".

За словами розслідувача після цього випадку Доржа вигнали з роботи.

Книга Доржа Бату, у якій він описує історії працівників NASA (фото: facebook.com/dorjebatuu)

Разом із цим сам письменник не одноразово коментував цей випадок і навіть описав його у своїй книзі. А фейкове інтерв'ю, за його словами, вийшло через прикру помилку - Дорж взяв коментар у соцмережі у користувача з нікнеймом Навального. Згодом виявилось, що сторінка була фіктивною. Після цього "Голос Америки" публічно перепросив, а сам Дорж працював у журналістиці ще протягом 1,5 року.

Цікаво й те, що одразу після публікації Трегубова в українській версії Вікіпедії у статті про Доржа Бату видалили будь-які згадки про роботу в NASA. Хто і чому це зробив - поки невідомо.

Складності ситуації додає той факт, що Доржа Бату часто запрошували українські ЗМІ для коментарів, як експерта у космічній сфері.

Коментарі під постом Трегубова (Скришот)

Позиція письменника

Кілька годин після публікації скандального посту Трегубова, письменник ніяк не реагував. Потім таки оприлюднив у Facebook свою позицію.

При цьому закрив пост для коментування.

"Спочатку я вирішив ігнорувати цю відверту маячню, тому що маячню складно коментувати. Але це завдало болю моїм рідним та друзям. Це спонукало мене викласти наступне - я ніколи не робив заяв, і ніколи не виступав від імені жодної установи, з котрою я співпрацював. Я наголошував про це усім журналістам, котрі звертались до мене за коментарями", - заявив письменник.

Бату додає, що реальних імен прототипів своїх літературних персонажів він не розкриває. Тому пошук цих людей по прізвищах - дивне заняття. І це мав би розуміти професійний журналіст.

"Я не пишу документалістику. Я ретельно працюю з фактами, але мої книжки - це, насамперед, веселі і добрі історії. Якщо мої персонажі не проти, щоб я їх розкрив, я це роблю. Якщо ні - вони залишаються літературними персонажами", - пояснив письменник.

Дорж Бату (фото: facebook.com/dorjebatuu)

Також письменник наголосив, що не продовжуватиме публічної дискусії, а перейде до консультацій про перенесення обговорення в юридичну площину.

Варто зазначити, що у своєму пості Дорж жодного разу не згадав NASA й не додав жодного фактажу, який би підтвердив те, що письменник колись співпрацював із цим космічним бюро.

Реакція суспільства на скандал

Користувачі мережі Facebook одразу відреагували на пост Трегубова. Думки людей розділились. Одні підтримують письменника і чекають на оприлюднення фактів, які підтвердять, що автор дійсно працював у NASA. Інші - заявляють, що "завжди знали, що з письменником, щось не так".

До обговорень долучились й інші письменники. Зокрема, Мартин Якуб поставив під сумнів правдивість "журналістського розслідування".

"Я не сидів поруч з Доржем на базі NASA, але мені недостатньо пустопорожніх балачок без доказів, щоб хейтити людину, що радо сьогодні зробила купа українців", - написав Якуб.

Також Мартин наголошує на тому, що розслідування Трегубова "дуже випадково" збіглося з активним розповсюдженням у мережі петиції про надання племіннику Доржа українського громадянства. Цей хлопець воює на боці України, але після війни може бути депортованим в РФ. Саме звідти він родом, як і його дядько - Дорж Бату.

Коментарі під постом Трегубова (Скришот)

"Коли я написала пост про те, що мені не зайшли деякі книжки, бо в них нема справжності, то мене зашикали. Цікавість до цих книжок трималася на цікавості до особи автора. А особа виявилася фіктивною. Це не автоміф, це маркетинг, коли вам продають оселедець як сьомгу чи форель, попередньо зафарбувавши його, ви маєте повне право почуватися обдуреними", - завуальовано прокоментувала скандал львівська поетеса Галина Крук.

"Видавництво Старого Лева", яке публікує книги Доржа Бату, поки ніяк не відреагувало на скандал.