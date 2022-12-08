Працював у NASA. Українського письменника звинуватили у фейковій біографії: розгорається скандал

Українського письменника бурятського походження Доржа Бату звинуватили у брехні. Зокрема у тому, що він вигадав, начебто працював у NASA. Дану заяву зробив журналіст Віктор Трегубов після власного розслідування.
У матеріалу Styler розповідаємо про те, як і чому розгорівся скандал. Та що про це думають обидві сторони конфлікту.
Трегубов заявив, що біографія Доржа Бату (справжнє ім’я Андрій Васильєв) є вигаданою. І повністю заперечив той факт, що письменник співпрацював із космічним бюро США.
"Він заявляє, що є науковцем, який працював в NASA, а зараз працює над секретним проєктом в космічній галузі. Забігаючи наперед: ні, не працював", - написав Трегубов.
За словами журналіста, автор вдається до шахрайства, коли стверджує, що його персонажі є реальними співробітниками NASA. Розслідувачу видалось дивним те, що письменнику із гуманітарною освітою вдалося зробити блискавичну кар'єру в космічній сфері.
Трегубов також додає, що через власні джерела в космічному бюро США перевірив чи працював там Дорж Бату. І виявилось, що ні.
Проте сам журналіст також не розкрив своїх джерел і не прикріпив до посту жодних документів, які б це підтвердили.
"NASA почали власне розслідування. Повідомили Андрієві (справжнє ім'я Доржа Бату), що так не можна. Йому прийшло попередження про можливий судовий позов. Тут він вняв. І “служба в NASA” різко змінилася “працею на надсекретному проєкті”. А тих, хто ще посилається на NASA, Андрій обережно виправляє. Бо так можна і з США поїхати", - написав Трегубов.
Журналіст пригадав і давній скандал з Бату, коли той опублікував фейкове інтерв'ю із Навальним на "Голосі Америки".
За словами розслідувача після цього випадку Доржа вигнали з роботи.
Книга Доржа Бату, у якій він описує історії працівників NASA (фото: facebook.com/dorjebatuu)
Разом із цим сам письменник не одноразово коментував цей випадок і навіть описав його у своїй книзі. А фейкове інтерв'ю, за його словами, вийшло через прикру помилку - Дорж взяв коментар у соцмережі у користувача з нікнеймом Навального. Згодом виявилось, що сторінка була фіктивною. Після цього "Голос Америки" публічно перепросив, а сам Дорж працював у журналістиці ще протягом 1,5 року.
Цікаво й те, що одразу після публікації Трегубова в українській версії Вікіпедії у статті про Доржа Бату видалили будь-які згадки про роботу в NASA. Хто і чому це зробив - поки невідомо.
Складності ситуації додає той факт, що Доржа Бату часто запрошували українські ЗМІ для коментарів, як експерта у космічній сфері.
Коментарі під постом Трегубова (Скришот)
Кілька годин після публікації скандального посту Трегубова, письменник ніяк не реагував. Потім таки оприлюднив у Facebook свою позицію.
При цьому закрив пост для коментування.
"Спочатку я вирішив ігнорувати цю відверту маячню, тому що маячню складно коментувати. Але це завдало болю моїм рідним та друзям. Це спонукало мене викласти наступне - я ніколи не робив заяв, і ніколи не виступав від імені жодної установи, з котрою я співпрацював. Я наголошував про це усім журналістам, котрі звертались до мене за коментарями", - заявив письменник.
Бату додає, що реальних імен прототипів своїх літературних персонажів він не розкриває. Тому пошук цих людей по прізвищах - дивне заняття. І це мав би розуміти професійний журналіст.
"Я не пишу документалістику. Я ретельно працюю з фактами, але мої книжки - це, насамперед, веселі і добрі історії. Якщо мої персонажі не проти, щоб я їх розкрив, я це роблю. Якщо ні - вони залишаються літературними персонажами", - пояснив письменник.
Дорж Бату (фото: facebook.com/dorjebatuu)
Також письменник наголосив, що не продовжуватиме публічної дискусії, а перейде до консультацій про перенесення обговорення в юридичну площину.
Варто зазначити, що у своєму пості Дорж жодного разу не згадав NASA й не додав жодного фактажу, який би підтвердив те, що письменник колись співпрацював із цим космічним бюро.
Користувачі мережі Facebook одразу відреагували на пост Трегубова. Думки людей розділились. Одні підтримують письменника і чекають на оприлюднення фактів, які підтвердять, що автор дійсно працював у NASA. Інші - заявляють, що "завжди знали, що з письменником, щось не так".
До обговорень долучились й інші письменники. Зокрема, Мартин Якуб поставив під сумнів правдивість "журналістського розслідування".
"Я не сидів поруч з Доржем на базі NASA, але мені недостатньо пустопорожніх балачок без доказів, щоб хейтити людину, що радо сьогодні зробила купа українців", - написав Якуб.
Також Мартин наголошує на тому, що розслідування Трегубова "дуже випадково" збіглося з активним розповсюдженням у мережі петиції про надання племіннику Доржа українського громадянства. Цей хлопець воює на боці України, але після війни може бути депортованим в РФ. Саме звідти він родом, як і його дядько - Дорж Бату.
Коментарі під постом Трегубова (Скришот)
"Коли я написала пост про те, що мені не зайшли деякі книжки, бо в них нема справжності, то мене зашикали. Цікавість до цих книжок трималася на цікавості до особи автора. А особа виявилася фіктивною. Це не автоміф, це маркетинг, коли вам продають оселедець як сьомгу чи форель, попередньо зафарбувавши його, ви маєте повне право почуватися обдуреними", - завуальовано прокоментувала скандал львівська поетеса Галина Крук.
"Видавництво Старого Лева", яке публікує книги Доржа Бату, поки ніяк не відреагувало на скандал.
Раніше ми розповідали про те, що український бренд потрапив у скандал, взявши на роботу "хорошу" росіянку.