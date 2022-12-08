Работал в NASA. Украинского писателя обвинили в фейковой биографии: разгорается скандал

Почему разгорелся скандал

Трегубов заявил, что биография Доржа Бату (настоящее имя Андрей Васильев) выдумана. Он полностью отрицает тот факт, что писатель сотрудничал с космическим бюро США.

"Он заявляет, что является ученым, работавшим в NASA, а сейчас работающим над секретным проектом в космической отрасли. Забегая вперед: нет, не работал", - написал Трегубов.

По словам журналиста, автор прибегает к мошенничеству, когда утверждает, что его персонажи являются реальными сотрудниками NASA. Трегубову показалось странным, что писателю с гуманитарным образованием удалось сделать молниеносную карьеру в космической сфере.

Трегубов также добавляет, что через собственные источники в космическом бюро США проверил, работал ли там Дорж Бату. И оказалось, что нет.

Однако сам журналист также не раскрыл своих источников и не прикрепил к посту никаких документов, подтверждающих это.

"NASA начали собственное расследование. Сообщили Андрею (настоящее имя Доржа Бату), что так нельзя. Ему пришло предупреждение о возможном судебном иске. Здесь он понял. И "служба в NASA" резко сменилась "трудом на сверхсекретном проекте". А тех, кто еще ссылается на NASA, Андрей осторожно поправляет. Потому что так можно и из США уехать", - написал Трегубов.

Журналист вспомнил и давний скандал с Бату, когда тот опубликовал фейковое интервью с Навальным на "Голосе Америки".

По словам расследователя, после этого случая Доржа выгнали с работы.

Книга Доржа Бату, в которой он описывает истории работников NASA (фото: facebook.com/dorjebatuu)

Вместе с тем сам писатель не раз комментировал этот случай и даже описал его в своей книге. А фейковое интервью, по его словам, вышло из-за досадной ошибки - Дорж взял комментарий в соцсети у пользователя с никнеймом Навального. Позже оказалось, что страница была фиктивной. После этого "Голос Америки" публично извинился, а сам Дорж работал в журналистике еще в течение 1,5 года.

Интересно и то, что сразу после публикации Трегубова в украинской версии Википедии в статье о Дорже Бате удалили любое упоминание о работе в NASA. Кто и почему это сделал - пока неизвестно.

Сложности ситуации добавляет тот факт, что Доржа Бату часто приглашали украинские СМИ для комментариев как эксперта в космической сфере.

Комментарии под постом Трегубова (Скришот)

Позиция писателя

Несколько часов после публикации скандального поста Трегубова писатель никак не реагировал. Затем таки обнародовал в Facebook свою позицию.

При этом закрыл пост для комментирования.

"Сначала я решил игнорировать этот откровенный бред, потому что бред сложно комментировать. Но это причинило боль моим родным и друзьям. Это побудило меня выложить следующее - я никогда не делал заявлений, и никогда не выступал от имени ни одного учреждения, с которым я сотрудничал. Я отмечал это всем журналистам, которые обращались ко мне за комментариями", - заявил писатель.

Бату добавляет, что реальных имён прототипов своих литературных персонажей он не раскрывает. Поэтому поиск этих людей по фамилиям - странное занятие. И это должен понимать профессиональный журналист.

"Я не пишу документалистику. Я усердно работаю с фактами, но мои книги - это, прежде всего, веселые и добрые истории. Если мои персонажи не против, чтобы я их раскрыл, я это делаю. Если нет - они остаются литературными персонажами", - добавил Дорж.

Дорж Бату (фото: facebook.com/dorjebatuu)

Также писатель подчеркнул, что не будет продолжать публичную дискуссию, а перейдет к консультациям о перенесении обсуждения в юридическую плоскость.

Стоит отметить, что в своем посту Дорж ни разу не упомянул NASA и не добавил ни одного фактажа, подтвердившего то, что писатель когда-то сотрудничал с этим космическим бюро.

Реакция украинцев на скандал

Пользователи Facebook сразу отреагировали на пост Трегубова. Мнения людей разделились. Одни поддерживают писателя и ждут обнародования фактов, подтверждающих, что автор действительно работал в NASA. Другие - заявляют, что "всегда знали, что с писателем, что-то не так".

К обсуждениям присоединились и другие писатели. В частности, Мартин Якуб подверг сомнению правдивость "журналистского расследования".

"Я не сидел рядом с Доржем на базе NASA, но мне недостаточно пустых разговоров без доказательств, чтобы хейтить человека, который радостно сегодня сделала куча украинцев", - написал Якуб.

Также Мартын отмечает, что расследование Трегубова "очень случайно" совпало с активным распространением в сети петиции о предоставлении племяннику Доржа украинского гражданства. Этот парень воюет на стороне Украины, но после войны может быть депортирован в РФ. Именно оттуда он родом, как и его дядя - Дорж Бату.

Комментарии под постом Трегубова (Скришот)

"Когда я написала пост о том, что мне не зашли некоторые книги, потому что у них нет подлинности, то меня зашикали. Интерес к этим книгам держался на интересе к личности автора. А личность оказалась фиктивной. Это не автомиф, это маркетинг, когда вам продают селедку как семгу или форель, предварительно закрасив ее, вы имеете полное право чувствовать себя обманутыми", - завуалированно прокомментировала скандал львовская поэтесса Галина Крук.

"Издательство Старого Лева", которое публикует книги Доржа Бату, пока никак не отреагировало на скандал.