Працювала колектором і мала скандальний псевдонім: яким було життя Alyona Alyona до популярності

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Ким працювала Alyona Alyona у минулому

Українська виконавиця, справжнє ім’я якої Альона Савраненко, до того, як стати популярною, встигла попрацювати в різних місцях, зокрема й у дитячому садку, а також на посаді оператора в колекторській фірмі.

За словами майбутньої зірки, в її обов’язки входило дзвонити боржникам і "вимагати" їх повернути гроші, використовуючи моральний тиск.

Перш ніж почати свою діяльність, майбутня зірка пройшла велику співбесіду, де її навчили правил спілкування і законам, яких необхідно було дотримуватися.

Наприклад, їй було заборонено погрожувати "боржникам" вбивством.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

В одному зі своїх інтерв’ю реперка також зазначала, що робота вимагала від неї високого ступеня стресостійкості.

Попри свої успіхи, вона не пропрацювала на колекторській фірмі довго - лише три місяці.

Причиною звільнення стали не тільки особливості роботи, а й довгий шлях до офісу. На той час Alyona Alyona жила в Баришівці під Києвом.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Не всі знають і про те, що знаменитість працювала на троєщинському ринку в Києві - торгувала сумками та взуттям. Їй тоді була 15 років.

Співачка також знає, як це працювати на касі та прибирати в торгових центрах.

Після здобуття освіти в галузі психології, вона працювала за фахом, надаючи психологічну підтримку тим, хто цього потребував.

Які псевдоніми мала Alyona Alyona на початку кар’єри

Мало хто знає, що артистка тривалий час коливалася між різними музичними стилями та псевдонімами.

На початку своєї музичної кар'єри вона випускала пісні та знімала кліпи під різними іменами: Al.Kaida та A La Fume.

Цікаво те, що музичні стилі в цих проєктах суттєво різнилися. Проєкт Al.Kaida відображає перший етап творчості реп-артистки, де вона представляла музику, близьку до g-funk за звучанням.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Зазначимо, що Аль-Каїда - назва міжнародної терористичної організації, на рахунку якої планування та здійснення цілого ряду великих терактів. В тому числі атаки 11 вересня 2001 року в США, яка забрала життя майже трьох тисяч людей.

Однак, окрім зв'язку з терористами, Аль-Каїда - просто слово, яке в перекладі з арабської означає "основа, база".

Пояснюючи вибір такого сценічного імені, Савраненко говорила, що Аль-Каїда співзвучно з її ім'ям і жодного відсилання до терористичної організації у псевдонімі немає.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"Тому що Альона, Алька. Аль-Каїда - не в сенсі терористична організація. У перекладі з арабської це означає "основа", "фундамент для нового". Я хотіла стати основою для жіночого репу", - розповідала Alyona Alyonа.

Другим проєктом співачки став A La Fume, у рамках якого вона розкрила себе як вокалістка.

Як з'явилося сценічне ім'я Alyona Alyona

Оскільки Альона народилася під знаком близнюків, було ухвалено рішення обрати подвійний нікнейм, який був придуманий і узгоджений разом із продюсером Іваном Клименко всього за п'ять хвилин до підписання контракту.

"У нас тоді ще не було назви проекту. Вона ж [на початку називалася] Альона Аль-Каїда. Назву Alyona Alyona ми вигадали за п'ять хвилин до підписання контракту. Тобто ми прямували [підписувати договір] на стадії того, що скоро запускатимемо все, а в нас навіть немає назви", - розповідав продюсер.

Alyona Alyona та Іван Клименко (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"Ми їхали в машині і всією компанією думали "А в контракті якось треба вказати назву проєкту". Я говорю "Альона, Таня, думай!". І воно якось так спільними зусиллями... Альона каже "Я навіть у паспорті Альона, не Олена". І нам усім разом прийшла ідея, що якщо вона Альона, то нехай буде просто "Alyona Alyona", - пригадував він.