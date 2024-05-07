Работала коллектором и имела скандальный псевдоним: какой была жизнь Alyona Alyona до популярности

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Кем работала Alyona Alyona в прошлом

Украинская исполнительница, настоящее имя которой Алена Савраненко, до того, как стать популярной, успела поработать в разных местах, в том числе и в детском саду, а также на должности оператора в коллекторской фирме.

По словам будущей звезды, в ее обязанности входило звонить должникам и "требовать" их вернуть деньги, используя моральное давление.

Прежде чем начать свою деятельность, будущая звезда прошла большое собеседование, где ее обучили правилам общения и законам, которые необходимо было соблюдать.

Например, ей было запрещено угрожать "должникам" убийством.

Alyona АІуопа (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

В одном из своих интервью рэперша также отмечала, что работа требовала от нее высокой степени стрессоустойчивости.

Несмотря на свои успехи, она не проработала на коллекторской фирме долго - всего три месяца.

Причиной увольнения стали не только особенности работы, но и долгий путь в офис. В то время Alyona Alyona жила в Барышевке под Киевом.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Не все знают и о том, что знаменитость работала на троещинском рынке в Киеве - торговала сумками и обувью. Ей тогда было 15 лет.

Певица также знает, как это работать на кассе и убирать в торговых центрах.

После получения образования в области психологии, она работала по специальности, оказывая психологическую поддержку тем, кто в этом нуждался.

Какие псевдонимы имела Alyona Alyona в начале карьеры

Мало кто знает, что артистка долгое время колебалась между различными музыкальными стилями и псевдонимами.

В начале своей музыкальной карьеры она выпускала песни и снимала клипы под разными именами: Al.Kaida и A La Fume.

Интересно то, что музыкальные стили в этих проектах существенно отличались. Проект Al.Kaida отражает первый этап творчества рэп-артистки, где она представляла музыку, близкую к g-funk по звучанию.

Alyona АІуопа (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Отметим, что Аль-Каида - название международной террористической организации, на счету которой планирование и осуществление целого ряда крупных терактов. В том числе атаки 11 сентября 2001 года в США, которая унесла жизни почти трех тысяч человек.

Однако, кроме связи с террористами, Аль-Каида - просто слово, которое в переводе с арабского означает "основа, база".

Объясняя выбор такого сценического имени, Савраненко говорила, что Аль-Каида созвучно с ее именем и никакой отсылки к террористической организации в псевдониме нет.

Alyona АІуопа​​​​​​​ (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"Потому что Алена, Алька. Аль-Каида - не в смысле террористическая организация. В переводе с арабского это означает "основа", "фундамент для нового". Я хотела стать основой для женского рэпа", - рассказывала Alyona АІуопа.

Вторым проектом певицы стал A La Fume, в рамках которого она раскрыла себя как вокалистка.

Как появилось сценическое имя Alyona Alyona

Поскольку Алена родилась под знаком близнецов, было принято решение выбрать двойной никнейм, который был придуман и согласован вместе с продюсером Иваном Клименко всего за пять минут до подписания контракта.

"У нас тогда еще не было названия проекта. Она же [в начале называлась] Алена Аль-Каида. Название Alyona Alyona мы придумали за пять минут до подписания контракта. То есть мы направлялись [подписывать договор] на стадии того, что скоро будем запускать все, а у нас даже нет названия", - рассказывал продюсер.

Alyona Alyona и Иван Клименко (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"Мы ехали в машине и всей компанией думали "А в контракте как-то надо указать название проекта". Я говорю "Алена, Таня, думай!". И оно как-то так совместными усилиями... Алена говорит "Я даже в паспорте Алена, не Лена". И нам всем вместе пришла идея, что если она Алена, то пусть будет просто "Alyona Alyona", - вспоминал он.