Євробачення 2024: де дивитися виступ України і як голосувати у першому півфіналі

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, коли саме і де дивитися півфінал Євробачення 2024, як голосувати за своїх фаворитів і чи можна віддати голос за Україну.

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Де дивитися півфінал Євробачення 2024

Перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу, у якому бере участь Україна, стартує 7 травня о 22:00 за київським часом.

Вже традиційно трансляцію півфіналу дійства можна буде дивитися на кількох майданчиках онлайн:

на офіційному сайті Євробачення

на YouTube-каналі "Євробачення Україна"

на телеканалі "Суспільне Культура".

на Facebook-сторінках "Євробачення Україна", "Суспільне Мовлення", "Суспільне Культура", "Перший"

Також наживо ефір першого півфіналу Євробачення 2024 можна буде слухати наживо на "Радіо Промінь".

Зазначимо, що за пів години до показу півфіналу, о 21:30, на каналі "Суспільне Культура" розпочнеться трансляція "Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення 2024".

Коментуватиме пісенне дійство незмінний Тимур Мірошниченко, який, до слова, вже 19 років є українським голосом Євробачення.

Тимур Мірошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Як голосувати на Євробаченні 2024

Голосування розпочнеться після виконання останньої пісні та триватиме приблизно 15-25 хвилин.

Віддати свій голос можна через сайт, дзвінком або за допомогою SMS.

10 пісень, які наберуть найбільшу кількість балів, потраплять у Гранд-фінал (національні журі не виставляють свої бали у півфіналах).

Зазначимо, що у 2024 році в систему голосування на Євробаченні було внесено кілька змін.

Так, тепер голосувати за свої улюблені пісні можуть глядачі з усього світу, тобто, навіть тих з країн, які не беруть участь у конкурсі. Це можна зробити за посиланням (або в офіційному додатку Eurovision Song Contest) протягом 24 годин перед кожним півфіналом і великим фіналом.

Нагадаємо, що реперка alyona alyona та співачка Jerry Heil виступатимуть під номером 5.

Чи можна голосувати за Україну на Євробаченні 2024

Якщо ви зараз перебуваєте в Україні, то голосувати за наших представниць ви не можете.

Натомість якщо ви живете в одній з країн, представники яких також будуть брати участь у першому півфіналі, то голосувати за Україну у вас буде змога.

Як голосувати за Україну у першому півфіналі, якщо ви за кордоном

Нагадаємо, що 7 травня окрім України виступають:

Кіпр

Сербія

Литва

Ірландія

Польща

Хорватія

Ісландія

Словенія

Фінляндія

Молдова

Азербайджан

Австралія

Португалія

Люксембург.

10 кращих пройдуть до великого фіналу Євробачення 2024.

Також ви прямо зараз можете проголосувати за Україну, якщо мешкаєте в державі, яка взагалі не бере участь у Євробаченні.

Євробачення 2024: прогноз букмекерів

Прогнози букмекерів щодо переможців конкурсу постійно зазнають змін. Але головні фаворити вже визначені.

Так, за даними букмекерів, перемогу на Євробаченні цього року ймовірніше за все здобуде Хорватія.

Друге місце пророкують представнику Швейцарії.

"Бронзу" букмекери віддають Angelina Mango з Італії.

Україна за кілька годин до початку першого півфіналу замикає топ-4.

Треба пам'ятати, що прогнози букмекерів можуть змінюватися протягом дня.

Таблиця букмекерів (фото: скріншот)

Коли буде фінал Євробачення 2024

Фінал 68-го пісенного конкурсу відбудеться у суботу, 11 травня у Мальме.

У Гранд-фіналі візьмуть участь 26 учасників: Швеція, представники "великої п’ятірки" (Німеччина, Іспанія, Франція, Італія та Велика Британія), 10 найкращих з першого і другого півфіналів.