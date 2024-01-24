Праска або відпарювач? Що швидше прасує одяг і робить ваш вигляд бездоганним

Чи знаєте ви, як швидко випрасувати одяг або інші речі, а також що краще для цього використовувати - праску чи відпарювач? Відповідь на це питання неоднозначна й залежить від низки факторів.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: KSTech, STYLUS, EK.ua, MOYO, Steamers.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чим праска відрізняється від відпарювача, а також що краще мати вдома "під рукою" для прасування всіх необхідних речей.

Основні типи прасок

Серед сучасних прасок, представлених на ринку різними виробниками, можна виокремити такі основні типи:

дорожні - відрізняються компактними розмірами, невеликою вагою та мінімальним набором функцій

класичні - з простим набором основних функцій, регулюванням температури

парові - з додатковою функцією пароутворення

з паровою станцією - парогенератори (дозволяють прасувати речі не лише на дошці, але й відпарювати їх вертикально)

Крім того, праски можуть бути провідними (працювати від мережі завдяки проводу) та бездротовими (заряджатися від стаціонарної бази, підключеної до мережі).

Праски бувають різними (ілюстративне фото: pixabay.com)

Від чого залежить швидкість прасування

Швидкість прасування одягу чи інших речей залежить не тільки від уміння користувача, зручності прасувальної дошки чи типу тканини, але й від основних характеристик тієї чи іншої праски.

Потужність впливає на швидкість нагріву та ефективність прасування (чим вона вища, тим швидше праска прасує).

Оптимальною для великої родини може стати праска потужністю 1800 - 2400 Вт, тоді як для регулярного прасування дуже пом'ятих тканин (включаючи кашемірові пальта, льон чи щільний трикотаж) краще обирати агрегати потужністю 2500 - 3000 Вт.

Пароутворення (коли у підошві праски є спеціальні отвори для виведення пари) також розгладжує складки швидше та якісніше.

Товсті та сильно пересушені тканини добре прасуються у режимі турбопару (парового удару) - коли праска потужно подає пару під високим тиском.

Крім того, прасування з парою вбиває більшість мікробів, бактерій та грибків, а також допомагає боротися з пиловими кліщами (які часто живуть у квартирах і можуть "оселитися" на одязі).

Об'єм резервуара для води (з якого праска виробляє пару) також впливає на швидкість прасування, адже великий резервуар дозволяє набирати воду рідше й економити час у процесі.

Оптимальною "стандартною" місткістю резервуара для регулярного використання можна вважати 300-500 мл.

Деякі праски можуть також бризкати водою (ілюстративне фото: pixabay.com)

Інші характеристики та нюанси

Під час вибору праски експерти радять також зважати на:

довжину шнура та його обмотку - щоб вистачало дістатися розетки чи краю прасувальної дошки (столу)

матеріал, з якого виготовлена ручка - щоб вона була зручною та не ковзала в руці під час прасування

масу приладу - важчий за 1,5 кг прилад буде сильно втомлювати руку й сповільнювати процес

форму підошви (платформи) - чим гостріший "носик", тим простіше прасувати дрібні деталі (манжети, комірці, простір між гудзиками тощо)

кількість отворів для пари (якщо наявна функція пароутворення) - чим їх більше, тим легше й швидше розгладжується тканина

матеріал підошви (алюміній, тефлон, кераміка, нержавійка)

Так, праски з алюмінієвою підошвою швидко нагріваються та остигають, добре ковзають і важать небагато. Водночас вони можуть "спалити" тканину, є нестійкими до зовнішніх пошкоджень і появи подряпин.

Тефлонові підошви легко ковзають, ретельно прасують, не "палять" матеріал, однак є недовговічними й швидше за інші виходять з експлуатації.

Керамічні підошви прості в експлуатації, не мнуть речі, проте є крихкими та можуть розшаровуватися при контакті з заклепками чи гудзиками.

Підошви з нержавійки - прості в догляді, відмінно ковзають, є довговічними та стійкими до механічних пошкоджень. Однак вони суттєво збільшують вагу праски.

Не всі підошви зберігаються однаково добре (ілюстративне фото: pixabay.com)

Додаткові функції прасок

В залежності від виробника та моделі, праски можуть мати низку корисних додаткових функцій:

індикатор роботи - звуковий сигнал, який свідчить про готовність праски до роботи

шарове кріплення мережевого шнура - перешкоджає постійному заплутуванню та полегшує процес прасування

захист від накипу - коли спеціальний фільтр запобігає утворенню накипу на стінках резервуара і в парових каналах (що дозволяє уникнути плям і коричневих розводів, а також збільшує термін експлуатації приладу)

протикрапельна система - запобігає протіканню води та появі розводів під час сухого прасування

регулювання подачі пари - дозволяє регулювати інтенсивність виходу пари

вертикальне відпарювання - здатність прасувати речі на вішаках (піджаки, пальто, плащі, кардигани тощо)

система самоочищення - видаляє накип і вапняний наліт, які нашаровуються на приладі у процесі використання

автоматичне вимкнення - вимикає прилад, якщо його не пересувають впродовж встановленого періоду часу (5-10 хв в залежності від моделі праски), або ж якщо праска залишена в горизонтальному положенні більш ніж на 30 секунд

Від функцій, наявних у прасці, залежить і її вартість (ілюстративне фото: pixabay.com)

Які бувають відпарювачі й на що звертати увагу

В цілому відпарювачі можна розділити на такі основні типи:

ручні - електричні та акумуляторні (прості й компактні)

стаціонарні вертикальні - для підлоги (схожі на пилосмоки)

прасувальні системи або прасувальні парові шафи - комплект, що складається з відпарювача (або парогенератора), прасувальної "шафи" (або дошки) та інших необхідних "додатків"

пароочисники - дозволяють дезінфікувати одяг та різні види поверхонь

Крім того, під час вибору відпарювача потрібно звертати увагу на ряд основних його характеристик і нюансів.

Нагрівальний елемент - ТЕН - може бути виконаний з латуні або нержавіючої сталі (більш стійкої до корозії).

Потужність приладу вказує на те, який обсяг води (у мілілітрах) переробляється на пару щохвилини. Отже, інтенсивність пари напряму залежить від потужності відпарювача.

Бюджетні моделі для домашнього використання забезпечують в середньому 20-50 мл/хв, тоді як професійні моделі передбачають інтенсивність пари від 55 мл/хв і більше.

Такі відпарювачі оснащені також спеціальними помпами, які подають пару під тиском.

Важливим є також об'єм резервуара для води - чим він більший, тим довше парогенератор пропрацює без перерви.

Наявність різних режимів роботи - регулювання інтенсивності пари - дозволяє обробляти різні типи тканин.

Насамкінець від матеріалу, з якого виготовлена підошва відпарювача (метал, пластик або кераміка), залежить швидкість нагрівання приладу та зручність під час використання.

Відпарювач у дії (скріншот: youtube.com/steameryofficial)

Праска або відпарювач - що обрати

Перш ніж бігти купувати праску або відпарювач, необхідно зважити всі "за" та "проти". Причому тут ідеться не лише про вартість, але й про функціональність.

Для цього людині потрібно визначити:

як часто він прасує

наскільки багато він прасує

що саме він прасує (які матеріали, тканини, моделі одягу)

які функції йому потрібні під час прасування

скільки місця є для зберігання того чи іншого приладу

Праска, наприклад, може гарно випрасувати офісний костюм, сорочку або шкільну форму, зробити "стрілки" на штанах та інші необхідні в деякому одязі "згини". Відпарювач із цим ніяк не впорається.

Натомість відпарювач може швидко й легко розпушити пальто чи хутро, подолати складки на "повітряних" літніх або вечірніх сукнях (та інших ніжних тканинах) без ризику "пропалити" їх до дірок.

За умови, що людина прасує регулярно й багато, праска з функцією пароутворення (або парогенератор), може бути більш зручною, ніж маленький відпарювач, яким одяг доведеться розгладжувати дуже довго.

Якщо ж в оселі є місце для великого стаціонарного відпарювача, в "поміч" йому можна придбати невеличку праску для окремих речей або їхніх ділянок.

Отже, як бачимо, обрати праску або відпарювач кожен повинен сам - з огляду на власні вподобання, цілі, фінансові можливості та простір.