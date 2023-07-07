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Буде як новенька. 5 перевірених способів почистити праску засобами, які є у вас вдома

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П'ятниця 07 липня 2023 19:25
Буде як новенька. 5 перевірених способів почистити праску засобами, які є у вас вдома Як почистити праску (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

У сучасному світі без праски не обходиться жодна людина. Адже завдяки їй можна мати акуратний та елегантний вигляд. Однак, інколи такий девайс залишає сліди на одязі, яких важко позбутися, тому варто прилад регулярно очищати.

Про те, як почистити праску вдома - читайте в матеріалі Styler.

Харчова сода

Сода розчинить будь-який бруд, який накопичився на "підошві" праски. Для цього потрібно змішати харчову соду та воду, щоб утворилась паста.

Далі нанесіть пасту на підошву праски за допомогою м'якої щітки або рушника. Після цього промийте водою та переконайтеся, що паста повністю витерта.

Рідина для зняття лаку

Одягніть рукавички та візьміть ватний диск і змочіть його ацетоном. Пройдіться вологим спонжиком по підошві праски. Таким чином ви зможете легко прибрати залишки бруду.

Газета і сіль

Покладіть газету на дошку для прасування та увімкніть пристрій. Щедро посипте папір сіллю. Проведіть праскою по солі круговими рухами. Дайте девайсу охолонути та видаліть бруд вологою тканиною.

Зубна паста

Нанесіть зубну пасту на праску та акуратно протріть щіточкою. Залиште на декілька хвилин. Витріть залишки вологою губкою та залиште праску висохнути.

Оцет

Цей засіб легко допоможе позбутися накипу всередині праски. Для цього потрібно оцет розвести у співвідношенні 1:3 з водою та залити всередину резервуару. Потім прилад розігріти, натиснути кілька разів на випуск пари, розмістивши при цьому праску над раковиною або мискою.

Також не варто забувати очищати праску регулярно. Щоб девайс добре працював та не залишав плям на одязі, необхідно його очищати один раз на 2 місяці.

Раніше ми писали про те, як почистити чайник від накипу.

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