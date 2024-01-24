Утюг или отпариватель? Что быстрее гладит одежду и делает ваш вид безупречным

Знаете ли вы, как быстро погладить одежду или другие вещи, а также что лучше для этого использовать - утюг или отпариватель? Ответ на этот вопрос неоднозначен и зависит от ряда факторов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем утюг отличается от отпаривателя, а также что лучше иметь дома "под рукой" для глажки всех необходимых вещей.

Основные типы утюгов

Среди современных утюгов, представленных на рынке разными производителями, можно выделить такие основные типы:

дорожные - отличаются компактными размерами, небольшим весом и минимальным набором функций

классические - с простым набором основных функций, регулировкой температуры

паровые - с дополнительной функцией парообразования

с паровой станцией - парогенераторы (позволяют гладить вещи не только на доске, но и отпаривать их вертикально)

Кроме того, утюги могут быть проводными (работать от сети благодаря проводу) и беспроводными (заряжаться от стационарной базы, подключенной к сети).

Утюги бывают разными (иллюстративное фото: pixabay.com)

От чего зависит скорость глажки

Скорость глажки одежды или других вещей зависит не только от умения пользователя, удобства гладильной доски или типа ткани, но и от основных характеристик того или иного утюга.

Мощность влияет на скорость нагрева и эффективность глажки (чем она выше, тем быстрее утюг гладит).

Оптимальным для большой семьи может стать утюг мощностью 1800 - 2400 Вт, тогда как для регулярной глажки очень помятых тканей (включая кашемировые пальто, лен или плотный трикотаж) лучше выбирать агрегаты мощностью 2500 - 3000 Вт.

Парообразование (когда у подошвы утюга есть специальные отверстия для вывода пара) также разглаживает складки быстрее и качественнее.

Толстые и сильно пересушенные ткани хорошо гладятся в режиме турбопара (парового удара) - когда утюг мощно подает пар под высоким давлением.

Кроме того, глажка с паром убивает большинство микробов, бактерий и грибков, а также помогает бороться с пылевыми клещами (которые часто живут в квартирах и могут "поселиться" на одежде).

Объем резервуара для воды (из которого утюг производит пар) также влияет на скорость глажки, ведь большой резервуар позволяет набирать воду реже и экономить время в процессе.

Оптимальной "стандартной" емкостью резервуара для регулярного использования можно считать 300-500 мл.

Некоторые утюги могут также брызгать водой (иллюстративное фото: pixabay.com)

Другие характеристики и нюансы

При выборе утюга эксперты советуют также учитывать:

длину шнура и его обмотку - чтобы хватало достать до розетки или края гладильной доски (стола)

материал, из которого изготовлена ручка - чтобы она была удобной и не скользила в руке во время глажки

массу прибора - прибор, тяжелее 1,5 кг, будет сильно утомлять руку и замедлять процесс

форму подошвы (платформы) - чем острее "носик", тем проще гладить мелкие детали (манжеты, воротнички, пространство между пуговицами и т.п.)

количество отверстий для пара (если имеется функция парообразования) - чем их больше, тем легче и быстрее разглаживается ткань

материал подошвы (алюминий, тефлон, керамика, нержавейка)

Так, утюги с алюминиевой подошвой быстро нагреваются и остывают, хорошо скользят и весят немного. В то же время они могут "сжечь" ткань, неустойчивы к внешним повреждениям и появлению царапин.

Тефлоновые подошвы легко скользят, тщательно гладят, не "жгут" материал, однако недолговечны и быстрее других выходят из эксплуатации.

Керамические подошвы просты в эксплуатации, не сминают вещи, однако являются хрупкими и могут расслаиваться при контакте с заклепками или пуговицами.

Подошвы из нержавейки - просты в уходе, отлично скользят, долговечны и устойчивы к механическим повреждениям. Однако они существенно увеличивают вес утюга.

Не все подошвы сохраняются одинаково хорошо (иллюстративное фото: pixabay.com)

Дополнительные функции утюгов

В зависимости от производителя и модели, утюги могут иметь ряд полезных дополнительных функций:

индикатор работы - звуковой сигнал, свидетельствующий о готовности утюга к работе

шаровое крепление сетевого шнура - препятствует постоянному запутыванию и облегчает процесс глажки

защита от накипи - когда специальный фильтр предотвращает образование накипи на стенках резервуара и в паровых каналах (что позволяет избежать пятен и коричневых разводов, а также увеличивает срок эксплуатации прибора)

противокапельная система - предотвращает протекание воды и появление разводов во время сухой глажки

регулировка подачи пара - позволяет регулировать интенсивность выхода пара

вертикальное отпаривание - способность гладить вещи на вешалках (пиджаки, пальто, плащи, кардиганы и т.п.)

система самоочистки - удаляет накипь и известковый налет, которые наслаиваются на приборе в процессе использования

автоматическое выключение - выключает прибор, если его не передвигают в течение установленного периода времени (5-10 мин в зависимости от модели утюга), или если утюг оставлен в горизонтальном положении более чем на 30 секунд

От функций, имеющихся в утюге, зависит и его стоимость (иллюстративное фото: pixabay.com)

Какие бывают отпариватели и на что обращать внимание

В целом отпариватели можно разделить на такие основные типы:

ручные - электрические и аккумуляторные (простые и компактные)

стационарные вертикальные - для пола (похожи на пылесосы)

гладильные системы или гладильные паровые шкафы - комплект, состоящий из отпаривателя (или парогенератора), гладильного "шкафа" (или доски) и других необходимых "дополнений"

пароочистители - позволяют дезинфицировать одежду и различные виды поверхностей

Кроме того, при выборе отпаривателя следует обращать внимание на ряд основных его характеристик и нюансов.

Нагревательный элемент - ТЭН - может быть выполнен из латуни или нержавеющей стали (более устойчивой к коррозии).

Мощность устройства указывает на то, какой объем воды (в миллилитрах) перерабатывается в пар ежеминутно. Следовательно, интенсивность пара напрямую зависит от мощности отпаривателя.

Бюджетные модели для домашнего использования обеспечивают в среднем 20-50 мл/мин, в то время как профессиональные модели предполагают интенсивность пара от 55 мл/мин и более.

Такие отпариватели оснащены также специальными насосами, подающими пар под давлением.

Важен также объем резервуара для воды - чем он больше, тем дольше парогенератор проработает без перерыва.

Наличие различных режимов работы - регулировка интенсивности пара - позволяет обрабатывать различные типы тканей.

В заключение от материала, из которого изготовлена подошва отпаривателя (металл, пластик или керамика), зависит скорость нагрева прибора и удобство при использовании.

Отпариватель в действии (скриншот: youtube.com/steameryofficial)

Утюг или отпариватель - что выбрать

Прежде чем бежать покупать утюг или отпариватель, необходимо взвесить все "за" и "против". При чем речь идет не только о стоимости, но и о функциональности.

Для этого человеку нужно определить:

как часто он гладит

насколько много он гладит

что именно он гладит (какие материалы, ткани, модели одежды)

какие функции ему нужны при глажке

сколько места есть для хранения того или иного прибора

Утюг, например, может хорошо выгладить офисный костюм, рубашку или школьную форму, сделать "стрелки" на брюках и другие необходимые в некоторой одежде "сгибы". Отпариватель с этим никак не справится.

В то же время отпариватель может быстро и легко распушить пальто или мех, побороть складки на "воздушных" летних или вечерних платьях (и других нежных тканях) без риска "прожечь" их до дыр.

При условии, что человек гладит регулярно и много, утюг с функцией парообразования (или парогенератор) может быть более удобным, чем маленький отпариватель, которым одежду придется разглаживать очень долго.

Если же в доме есть место для большого стационарного отпаривателя, в "помощь" ему можно приобрести небольшой утюг для отдельных вещей или их деталей.

Итак, как видим, выбрать утюг или отпариватель каждый должен сам - учитывая собственные предпочтения, цели, финансовые возможности и пространство.