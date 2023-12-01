Як користуватись побутовими приладами взимку, щоб не перевантажувати енергосистему
Українцям нагадали, як економити світло взимку, аби не збільшувати навантаження на енергосистему і не вивести її з ладу.
Про те, як правильно користуватись електроприладами взимку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію компанії Yasno у Facebook.
Як правильно користуватись електроприладами взимку
"Допоможіть енергосистемі триматися: нагадуємо, що через негоду та зниження температури може виникати дефіцит електроенергії. Щоб його мінімізувати, потрібно ощадливо користуватись потужними електроприладами у пікові години: з 08:00 до 11:00, а також з 17:00 до 23:00", - закликають у компанії.
Також вони діляться порадами, яких правил варто дотримуватись взимку:
- не варто одночасно вмикати електрочайник, електроплиту, праску та фен
- якщо в приміщенні комфортна температура, не варто вмикати зайвий раз обігрівач
- бойлер доцільно увімкнути після 23:00 - так ви матимете гарячу воду на ранок, а також заощадите електроенергію
- вимикайте світло, якщо в ньому нема потреби
- перенесіть прання на ніч, якщо ви не заважатимете сусідам
- не залишайте прилади в режимі "сну", адже вони все одно споживають електроенергію. Їх краще вимкнути з розетки
Як правильно користуватись електроприладами взимку (фото: Facebook.com/Yasno)
Які прилади найбільше енергозатратні
За даними Укренерго, за останній тиждень листопада через зниження температури на 6 градусів споживання світла зросло на 11%. Для енергосистеми - це значне навантаження. І найбільш піковими годинами залишається інтервал з 17:00 до 19:00 (влітку пік відзначався після 19:00).
Особливо варто відстежувати, коли ви вмикаєте прилади, які споживають найбільше електроенергії. Нижче наводимо їхній перелік.
Які прилади найбільше споживають електроенергії (фото: Facebook.com/Yasno)
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