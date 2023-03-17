Пральна машина буде працювати краще за допомогою цих засобів: є у кожному будинку

Навіть найдорожча машинка неминуче забруднюється за кілька років. У барабані накопичуються залишки миючих засобів, нитки з одягу і мікроби.

Через жорстку воду на елементах машинки утворюється накип. Прибрати бруд з важкодоступних місць і позбутися неприємного запаху допоможе лимонна кислота.

Що потрібно зробити

Необхідно просто насипати 120 г лимонної кислоти у барабан пральної машини та запустіть найдовший цикл прання, вибравши високу температуру.

Таким чином можна ефективно нейтралізувати неприємні запахи, які можуть виходити з приладу. Також такий спосіб допоможе усунути грибки та бактерії, які утворилися в барабані.

Крім того, якщо у вас немає лимонної кислоти, можна використати лимонний сік або рідину для полоскання рота, яка відома своєю дезінфікуючою дією.

Інші способи чищення пральної машини

Оцет і сода

Білий оцет є найкращим натуральним продуктом для регулярного догляду за пральними машинами. У поєднанні з харчовою содою оцет дозволяє краще поглинати неприємні запахи, а також збільшує свою очисну дію.

В результаті видалиться вапняний наліт, плями, бруд і сліди цвілі.

Необхідно налити 500 мл оцту в барабан пральної машини і додати 4-6 чайних ложок харчової соди. Далі запустіть порожній цикл прання, вибравши найдовший режим і найвищу температуру.

Після цього також важливо активувати ще один цикл полоскання, щоб видалити вапняний наліт і залишки оцту.

Таблетки для посудомийної машини

Для такого способу потрібно придбати одну чи дві таблетки, помістити їх у барабан пральної машини та запустити цикл прання при 60°C. Наприкінці циклу прання машина буде повністю очищена.

Крім того, цей метод не тільки видаляє весь бруд, що залишився у вашій пральній машині, але й запобігає накопиченню вапняного нальоту.

В результаті пральна машинка буде працювати краще та прослужить ще багато років.