Пральна машина буде працювати краще за допомогою цих засобів: є у кожному будинку

Пральна машинка є популярним приладом, який часто використовують. Якщо за нею не доглядати, то вона може швидко пошкодиться. Очистити такий прилад можна лимонною кислотою.
Про це пише Sante Plus.
Навіть найдорожча машинка неминуче забруднюється за кілька років. У барабані накопичуються залишки миючих засобів, нитки з одягу і мікроби.
Через жорстку воду на елементах машинки утворюється накип. Прибрати бруд з важкодоступних місць і позбутися неприємного запаху допоможе лимонна кислота.
Необхідно просто насипати 120 г лимонної кислоти у барабан пральної машини та запустіть найдовший цикл прання, вибравши високу температуру.
Таким чином можна ефективно нейтралізувати неприємні запахи, які можуть виходити з приладу. Також такий спосіб допоможе усунути грибки та бактерії, які утворилися в барабані.
Крім того, якщо у вас немає лимонної кислоти, можна використати лимонний сік або рідину для полоскання рота, яка відома своєю дезінфікуючою дією.
Оцет і сода
Білий оцет є найкращим натуральним продуктом для регулярного догляду за пральними машинами. У поєднанні з харчовою содою оцет дозволяє краще поглинати неприємні запахи, а також збільшує свою очисну дію.
В результаті видалиться вапняний наліт, плями, бруд і сліди цвілі.
Необхідно налити 500 мл оцту в барабан пральної машини і додати 4-6 чайних ложок харчової соди. Далі запустіть порожній цикл прання, вибравши найдовший режим і найвищу температуру.
Після цього також важливо активувати ще один цикл полоскання, щоб видалити вапняний наліт і залишки оцту.
Таблетки для посудомийної машини
Для такого способу потрібно придбати одну чи дві таблетки, помістити їх у барабан пральної машини та запустити цикл прання при 60°C. Наприкінці циклу прання машина буде повністю очищена.
Крім того, цей метод не тільки видаляє весь бруд, що залишився у вашій пральній машині, але й запобігає накопиченню вапняного нальоту.
В результаті пральна машинка буде працювати краще та прослужить ще багато років.
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