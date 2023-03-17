Стиральная машина будет работать лучше с помощью этих средств: есть в каждом доме

Даже самая дорогая машинка неизбежно загрязняется через несколько лет. В барабане скапливаются остатки моющих средств, нити из одежды и микробы.

Из-за жесткой води на элементах машинки образуется накипь. Убрать грязь из труднодоступных мест и избавиться от неприятного запаха поможет лимонная кислота.

Что нужно сделать

Необходимо просто насыпать 120 г лимонной кислоты в барабан стиральной машины и запустите самый длинный цикл стирки, выбрав высокую температуру.

Таким образом, можно эффективно нейтрализовать неприятные запахи, которые могут исходить из прибора. Также такой способ поможет устранить образовавшиеся в барабане грибки и бактерии.

Кроме того, если у вас нет лимонной кислоты, можно использовать лимонный сок или жидкость для полоскания рта, которая известна своим дезинфицирующим действием.

Другие способы чистки стиральной машины

Уксус и сода

Белый уксус является лучшим натуральным продуктом для регулярного ухода за стиральными машинами. В сочетании с пищевой содой уксус позволяет лучше впитывать неприятные запахи, а также увеличивает свое очистительное действие.

В результате удалится известковый налет, пятна, грязь и следы плесени.

Необходимо налить 500 мл уксуса в барабан стиральной машины и добавить 4-6 чайных ложек пищевой соды. Далее запустите пустой цикл стирки, выбрав самый длинный режим и высокую температуру.

После этого также важно активировать еще один цикл полоскания, чтобы удалить известковый налет и остатки уксуса.

Таблетки для посудомоечной машины

Для такого способа нужно приобрести одну или две таблетки, поместить их в барабан стиральной машины и запустить цикл стирки при 60°C. В конце цикла стирки машина будет полностью очищена.

Кроме того, этот метод не только удаляет всю грязь, оставшуюся в вашей стиральной машине, но и предотвращает накопление известкового налета.

В результате стиральная машинка будет работать лучше и прослужит еще много лет.