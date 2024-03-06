Не прагнуть йти вперед: 6 звичок ледачих людей

Усі хочуть досягнути успіху в житті. Однак, цьому часто не дає відбуватися лінь. Якщо людина лінується, то вона не рухається в перед.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Hackspirit.
Психологи назвали типові звички ледачих людей, які заважають рухатись вперед.
Без будь-якої рутини чи структури продуктивність може різко впасти. Тоді людина потрапляє у ліниву пастку, дозволити своєму дню керувати вами, а не навпаки.
Раніше ми повідомляли про 8 звичок, які важко освоїти, але вони зроблять вас набагато щасливішими.
Також ми писали, як розвинути звичку читати книги.