8 звичок, які важко освоїти, але вони зроблять вас набагато щасливішими

Ранкові звички можуть значно змінити день. Існують певні звички, які складно освоїти, але вони можуть значно підвищити коефіцієнт щастя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Hackspirit .

Прокидайтеся раніше

Спочатку прокидатися раніше може бути важко, але це звичка, яка може значно покращити ваше щастя. Ви можете почати свій день без поспіху.

Є також дослідження, які показують, що вранці люди, як правило, щасливіші.

Тож спробуйте завтра поставити будильник трохи раніше. Спочатку це може бути важко, але, як і будь-яка звичка, з часом стає легше.

Щоденник вдячності

Психологи радять перед початком денного хаосу сідати зі своїм щоденником і перелічувати три речі, за які ви вдячні.

На початку буде важко визначитися за що бути вдячним. Але з часом ця звичка змінить бачення. Замість того, щоб зосереджуватися на тому, що не так або чого не вистачає, варто бути вдячними за те, що вже є.

Включіть фізичну активність

Це не обов’язково означає, що ви повинні зробити повноцінне тренування вранці. Навіть коротка прогулянка може мати велике значення.

Відомо, що фізична активність, особливо вранці, вивільняє ендорфіни - природні речовини для підвищення настрою організму. Ці хімічні речовини викликають в організмі позитивні відчуття.

Ви можете починати свій день із природного підйому, почуватися бадьорими та готовими взятися за будь-що.

Їжте здоровий сніданок

Сніданок - найважливіший прийом їжі протягом дня.

Здоровий сніданок запускає ваш метаболізм і допомагає залишатися бадьорими та зосередженими протягом дня. Якщо ви пропустите сніданок або з’їсте щось швидке, але нездорове, то ви можете відчувати себе млявим і схильним до переїдання пізніше протягом дня.

Плануйте свій день

Початок дня з чіткого плану може значно позбавити вас від стресу.

Щоранку виділіть кілька хвилин, щоб записати свої завдання на день. Розставте їх за пріоритетністю, виходячи з їх важливості та терміновості. Наявність візуального плану дня допоможе краще розпоряджатися часом.

Але пам’ятайте, що планувати не означає заповнювати кожну хвилину дня справами. Не менш важливо планувати перерви.

Спілкуйтеся з близькими

У суєті наших повсякденних справ ми часто забуваємо спілкуватися з людьми.

Це може бути швидке текстове повідомлення другові, короткий дзвінок батькам або теплі обійми з партнером.

Ці маленькі моменти спілкування можуть принести величезну радість і почати ваш день на позитивній ноті.

Обмежте час перед екраном

Усі як тільки прокидаються відразу беруть у руки телефон.

Натомість варто використовувати цей час, щоб зосередитись на собі - практикувати вдячність та гуляти.

Медитуйте

Медитація набирає популярності неспроста. Відомо, що ця давня практика зменшує стрес, підвищує концентрацію та сприяє відчуттю спокою та благополуччя.

Навіть кілька хвилин зосередженого дихання або спокійних роздумів можуть змінити ситуацію.