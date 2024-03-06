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Не стремятся идти вперед: 6 привычек ленивых людей

Психологи назвали привычки ленивых людей (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Все хотят добиться успеха в жизни. Однако этому часто не дает произойти лень. Если человек ленится, то он не двигается вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Hackspirit.

Психологи назвали типичные привычки ленивых людей, мешающих двигаться вперед.

Без какой-либо рутины или структуры производительность может резко упасть. Тогда человек попадает в ленивую ловушку, позволить своему дню управлять вами, а не наоборот.

Ранее мы сообщали о 8 привычках, которые трудно освоить, но они сделают вас гораздо счастливее.

Также мы писали, как развить привычку читать книги.

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