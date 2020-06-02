Позорит Кейт Миддлтон: королевская семья судится с известным журналом из-за статьи о герцогине

Кейт Миддлтон и принц Уильям возбуждают судебные иски против библейского общественного журнала Tatler после того, как он опубликовал лживую статью о Кейт.

С помощью юристов пара отправила письма в журнал с требованием удалить из интернета статью о герцогине, которая называется "Екатерина Великая". Об этом сообщает The Mail on Sunday.

Это произошло после того, как Кенсингтонский дворец выступил с резким критическим заявлением данной статьи на прошлой неделе, в которой говорилось, что статья содержит ряд неточностей и ложных представлений о королевской семье.

Дворец особенно "взбешен" заявлениями о том, что Кейт чувствует себя измотанной из-за нагрузки, которая появилась после решения принца Гарри и Меган Маркл отойти от королевской семьи и королевских обязанностей.

Говорят, что герцог и герцогиня также расстроены критикой ее семьи, детей и ее веса. В скандальной статье журнала Tatler говорится о том, что Кейт стала болезненно худой, и похожей на принцессу Диану, которая страдала расстройством приема пищи.

В статье также утверждается, что 38-летняя Кейт поссорилась с Меган Маркл перед ее свадьбой с принцем Гарри в мае 2018 года. Конфликт произошел на репетиции церемонии за два дня до торжества из-за вопроса о том, должны ли принцесса Шарлотта и другие молодые подружки невесты носить колготки.

Кейт, следуя протоколу, настаивала на том, что подружки невесты должны надеть колготки, но Меган не хотела этого. Фотографии показывают, что Меган победила в данном споре. При этом Кенсингтонский дворец настаивает на том, что это выдуманная история.

Журналисты считают, что ссора произошла из-за реакции Меган на просьбу Кейт удлинить подол платья Шарлотты.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали необычные факты из своей жизни.

Ранее сообщалось о том, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл никогда не были хорошими подругами.