Ганьбить Кейт Міддлтон: королівська сім'я судиться з відомим журналом через статтью про герцогиню

Кейт Міддлтон і принц Вільям порушують судові позови проти біблійного громадського журналу Tatler після того, як він опублікував брехливу статтю про Кейт.

За допомогою юристів пара надіслала листи в журнал з вимогою видалити з інтернету статтю про герцогиню, яка називається "Катерина Велика". Про це повідомляє The Mail on Sunday.

Це сталося після того, як Кенсінгтонський палац виступив з різкою критичною заявою цієї статті минулого тижня, в якій говорилося, що стаття містить ряд неточностей та хибних уявлень про королівську сім'ю.

Палац особливо "розлючений" заявами про те, що Кейт відчуває себе виснаженою через навантаження, яке з'явилася після рішення принца Гаррі і Меган Маркл відійти від королівської сім'ї і королівських обов'язків.

Кажуть, що герцог і герцогиня також засмучені критикою її сім'ї, дітей та її ваги. У скандальній статті журналу Tatler йдеться про те, що Кейт стала болісно худою, та схожою на принцесу Діану, яка страждала розладом приймання їжі.

У статті також стверджується, що 38-річна Кейт посварилася з Меган Маркл перед її весіллям з принцом Гаррі в травні 2018 року. Конфлікт стався на репетиції церемонії за два дні до урочистості через питання про те, чи повинні принцеса Шарлотта і інші молоді подружки нареченої носити колготки.

Кейт, слідуючи протоколу, наполягала на тому, що подружки нареченої повинні надіти колготки, але Меган не хотіла цього. Фотографії показують, що Меган перемогла в даному спорі. При цьому Кенсінгтонський палац наполягає на тому, що це вигадана історія.

Журналісти вважають, що сварка відбулася через реакцію Меган на прохання Кейт подовжити поділ сукні Шарлотти.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям розповіли незвичайні факти зі свого життя.

Раніше повідомлялося про те, що Кейт Міддлтон і Меган Маркл ніколи не були хорошими подругами.