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Герцогиня в ярости: почему Миддлтон невзлюбила Маркл

STYLERПерсоны    01.06.2020 - 07:30
Герцогиня в ярости: почему Миддлтон невзлюбила Маркл
Меган Маркл и Кейт Миддлтон (коллаж РБК-Украина)

Кейт Миддлтон вынуждена делать то, что ей не нравится

Кейт Миддлтон и Меган Маркл никогда не были хорошими подругами. И после решения бывшей актрисы отказаться от полномочий, пропасть между ними увеличилась в разы.

Герцогиня Кембриджская недовольна дополнительными обязанностями, которые ей пришлось взять на себя после ухода принца Гарри и Меган Маркл и их переезда в Северную Америку. Об этом информирует Insider.

"Кейт в ярости из-за возросшей нагрузки. Конечно, она улыбается и наряжается, но она этого не хочет. Она чувствует себя истощенной и загнанной в ловушку", - заявил источник.

Также источники сообщают: "Меган и Гарри оказались такими эгоистами. Уильям и Кэтрин действительно хотели уделять детям больше времени. А герцог и герцогиня Сассекские фактически бросили их троих детей под автобус".

Однако некоторые стали возражать. Ведь есть подсчеты, которые свидетельствуют, что Уильям и Кейт уделяют королевским обязанностям меньше времени, чем их пожилые родственники.

После подобной публикации Кенсингтонский дворец выступил с официальным заявлением: "Эта история содержит множество неточностей и ложных измышлений, о которых Кенсингтонский дворец не был уведомлен до публикации".

Напомним, что принц Гарри разочаровал Меган Маркл и поэтому супружеская пара может расстаться.

Ранее мы писали, что Меган Маркл оказала своему супругу принцу Гарри невероятную поддержку.

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Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины Меган Маркл
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